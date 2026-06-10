Оцінка потенціалу та можливостей використання відходів від руйнувань, що утворились через російську агресію, стала ключовою темою дослідження ініційованого Міністерством розвитку громад та територій України. Опублікований експертний документ, підготовлений ПРООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Японії показує, що до 8,2 мільйона тонн таких відходів можуть бути перероблені та повторно використані.

Так станом на вересень 2025 року на підконтрольних Уряду України територіях утворилося близько 17,2 мільйона тонн відходів від пошкоджених і зруйнованих житлових будинків. Частину з них уже вивезено та розміщено на полігонах, однак близько 11,7 мільйона тонн досі потребують розчищення, сортування та подальшої переробки.

Водночас дослідження показало, що за належної організації цього процесу до 70% таких відходів — близько 8,2 мільйона тонн — можуть бути перероблені та повторно використані для потреб відбудови.

«Вторинна сировина з відходів від руйнувань може підтримати виробництво будівельних матеріалів, зменшити навантаження на природні ресурси, сприяти розвитку циркулярних практик та декарбонізації галузі будівельної продукції. Створення системи рециклінгу та повторного використання відходів від руйнувань — це можливість зробити відновлення більш сталим і орієнтованим на майбутнє. Це дослідження є важливим кроком у цьому напрямі», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Зокрема, вторинна сировина може використовуватися для виробництва широкого спектра будівельних матеріалів. Дослідження визначає 50 видів продукції, які потенційно можуть виготовлятися в Україні з використанням перероблених відходів від руйнувань, серед них — цемент, товарний бетон та збірні бетонні конструкції.

За висновками експертів, розвиток системи рециклінгу відходів від руйнувань дозволить не лише зменшити навантаження на полігони та природні ресурси, а й створити додаткове джерело матеріалів для масштабної відбудови країни.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма наголосив, що саме зараз Україна має можливість закласти основу сучасної системи управління відходами від руйнувань та інтегрувати підходи циркулярної економіки у процес відновлення країни.

У дослідженні також визначено кроки, необхідні для розвитку такого ринку у 2026–2028 роках. Серед них — удосконалення нормативної бази, розвиток стандартів для використання вторинної сировини, інвестиції в інфраструктуру переробки, залучення приватного сектору та впровадження механізмів зелених публічних закупівель.

З початку повномасштабного вторгнення Україна стикається з безпрецедентними обсягами руйнувань. Кожна нова атака призводить до утворення додаткових відходів, які необхідно безпечно прибирати та утилізовувати. Використання частини цих матеріалів для відбудови може стати одним із важливих інструментів сталого відновлення країни.