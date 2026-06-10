Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA дослідив ринок житлової нерухомості в Україні за травень 2026 року. У звіті представлено динаміку цін, попиту та пропозиції на ринку продажу новобудов та вторинки, а також у сегменті оренди. Дані порівнюються з квітнем 2026 року та травнем 2025 року.

Ринок новобудов: ціни повільно йдуть вгору, попит коливається

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом травня коливалась у межах кількох відсотків у залежності від регіону. Найбільше за місяць ціни зросли у Чернігівській області — +13% порівняно з квітнем. Річна динаміка в цінах найбільш помітна в Івано-Франківській (+20%), Тернопільській (+19%), Житомирській (+19%), Кіровоградській (+14%), Вінницькій (+14%) та Хмельницькій (+14%) областях.

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у травні становила $1 429/м² (-0,6% порівняно з квітнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 729, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $882/м².

Попит

У травні попит на новобудови переважно зростав. Найпомітніше збільшення — у Кіровоградській (+29%), Волинській (+25%), Миколаївській (+22%) та Хмельницькій (+18%) областях. Помітне падіння попиту спостерігалось у Харківській (-13%), Рівненській (-8,6%) та Дніпропетровській (-8,4%) областях.

Вторинний ринок: попит продовжує падати, а ціни ростуть

Пропозиція

Протягом травня кількість оголошень на вторинному ринку здебільшого зростала у західних та північних областях, у східних та центральних — в основному падала. Найпомітніше збільшення пропозиції у Волинській (+10%), Сумській (+10%) та Чернігівській (+8%) областях. Значне зменшення фіксувалось у Києві (-11%).

Ціни

За даними DIM.RIA, ціни на вторинне житло переважно зростали протягом травня. Найбільший стрибок відбувся у Чернівецькій (+12%), Кіровоградській (+9%) та Рівненській (+8%) областях. Помітне зменшення цін фіксувалося у Херсонській (-9%) та Чернігівській областях (-8%).

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у травні зафіксована на Херсонщині — $15,5 тис. (-9% порівняно з квітнем). Найдорожче житло у Києві: середня вартість у травні становила $89 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у травні в середньому коштувала $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.

Попит

Впродовж травня попит на вторинне житло продовжив падати. Значне зменшення інтересу — у Херсонській (-18%), Сумській (-11%) та Чернівецькій (-9%) областях. Зростання попиту цього місяця зафіксовано у Закарпатській (+15%) та Рівненській (+9%) областях.

Ринок оренди: пропозиція зростає в рази, ціни теж йдуть вгору

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у травні спостерігалось стрімке зростання кількості оголошень про оренду житла. Найбільший ріст відбувся у Сумській (+650%), Чернігівській (+442%), Кіровоградській (+213%) та Житомирській (+159%) областях.

Ціни

У травні 2026-го Київ знову очолив список за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 26 тис. грн, це на 13% більше у порівнянні з минулим місяцем. На Закарпатті ціна дещо знизилась і становила 22,5 тис. грн. Також у травні значне подорожчання оренди відбулося в Сумській області — +165%, таким чином середня вартість за однокімнатну квартири сягнула 14,6 тис. грн.

Найдешевше житло у Чернігівській та Запорізькій областях: однокімнатна квартира в середньому коштує 6 тис. грн за місяць.

У столиці найдорожча оренда в Печерському районі — 35 тис. грн (+13% порівняно з квітнем), найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Попит

У травні інтерес до оренди помітно зріс в Івано-Франківській (+63%), Львівській (+22%) та Закарпатській (+20%) областях. Значне падіння попиту спостерігалось у Херсонській (-34%), Кіровоградській (-14%), Харківській (-13%) та Черкаській (-11%) областях. Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Миколаївській області: у середньому на 1 оголошення припадає 9 орендарів. У Києві — 3 орендарі на 1 оголошення.