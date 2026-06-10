Головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана усунули з посади до голосування держав-членів з питання про його подальшу долю, повідомила керівна колегія суду. Хана звинувачують у сексуальних домаганнях.

Саме за ініціативи Каріма Хана МКС у березні 2023 року видав ордер на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей до Росії. Згодом, у листопаді 2024 року, суд також видав ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галанта через звинувачення у воєнних злочинах у Секторі Гази, пише ВВС.

У середині травня минулого року Хан на невизначений час пішов у відпустку — як йшлося у заяві МКС, до закінчення зовнішнього розслідування. Розслідування тривало 18 місяців. За його підсумками виконавче бюро Асамблеї країн-членів МКС рекомендувало усунути прокурора з посади.

Бюро направляє свій висновок Асамблеї всіх 125 держав-членів МКС, які потім ухвалять остаточне рішення про перебування Хана на посаді на спеціальній сесії. Рішення ухвалюється шляхом таємного голосування більшістю держав.

У своєму пресрелізі бюро підкреслює, що усунення Хана до засідання Асамблеї “не вирішує результат справи”.

В чому його звинувачують

Адвокати Хана заявили, що він заперечує будь-які правопорушення.

“Рішення [про усунення з посади] є незаконним, процесуально несправедливим і не підкріплене доказами”, — йдеться у їхній заяві.

Хан став першим прокурором МКС, якого наглядовий орган суду офіційно усунув з посади.

Його звинувачують у неодноразових домаганнях до співробітниці МКС упродовж тривалого часу.

Раніше джерела Reuters повідомляли, що у звіті слідчих ООН йшлося про “фактичні підстави” для твердження про сексуальні домагання, висунуті помічницею Хана, і про те, що свідки “підтверджують її твердження”.

Associated Press, ознайомившись із копіями доповідей, повідомило, що розслідування ООН отримало дані про те, що Хан “здійснював сексуальні контакти без згоди [помічниці] у своєму кабінеті, у приватній резиденції та під час службових поїздок”.

Проте колегія трьох суддів, призначена виконавчим комітетом для правової оцінки висновків, вирішила, що доказів недостатньо.

Адвокати Хана повідомили агентству Reuters, що судді одноголосно дійшли висновку, що “фактичні висновки не підтверджують неправомірні дії чи порушення обов’язків”.

Жодних кримінальних звинувачень щодо Каріма Хана не висунули.

Усунення головного прокурора ускладнює непросте становище, в якому опинився суд через санкції США. Їх запровадили після ордерів МКС на арешт прем’єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю за можливі воєнні злочини.