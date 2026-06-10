“Якщо люди виявляться дурними, ми зрештою опинимося в ситуації, коли нам доведеться знищити всю інфраструктуру країни. І я не думаю, що це добре, бо комусь доведеться її відбудовувати”, — сказав президент США Дональд Трамп про Іран в інтерв’ю ABC News.

За словами Трампа, Вашингтон продовжує переговори з Тегераном і намагається завершити роботу над мирною угодою.

«Я не хочу робити нічого, що зашкодить угоді», — заявив Трамп, коментуючи свою розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Водночас президент США наголосив, що, на його думку, ситуація не є складною:

«Насправді все досить просто. Перемагає той, у кого є сила. У нас є вся сила».

Трамп також заявив, що частина його «найкращих друзів» закликає його знову почати бомбардування, однак, за його словами, вони «не розуміють», що масштабне відновлення американських ударів буде дорогим і може призвести до того, що Ормузька протока залишатиметься закритою ще кілька місяців.

Говорячи про можливе знищення інфраструктури Ірану, Трамп припустив, що США в такому разі, ймовірно, були б залучені до її відбудови:

«Комусь доведеться будувати всю цю інфраструктуру: нові мости, нове це, нове те, нові електростанції. Вони говорять про трильйон доларів, можливо, більше.

І, знаєте, саме тому ми, ймовірно, будемо залучені до відбудови, допомагатимемо їм відбудовувати».

На запитання, чи йдеться про аналог «плану Маршалла» для Ірану, Трамп відповів:

«Так», але одразу додав: «Але ми отримаємо половину їхньої нафти».