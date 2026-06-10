Акціонерне товариство “ВНДІР” (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування з дослідним виробництвом) – це великий російський розробник і виробник електротехнічного обладнання, систем релейного захисту та АСУ. Підприємство базується у Чебоксарах та входить до складу об’єднання «АБС Електро». Він був двічі атакований сьогодні.

За даними Генштабу ЗСУ, завод «ВНДІР-Прогрес» займається також виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу «Комета», які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр».