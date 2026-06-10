Верховна Рада знизила ставку податку на доходи фізосіб для осіб, що офіційно здають в оренду нерухомість, із 18% до 5%.

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, пише ЛБ.

Вона зазначила, що внесла відповідну правку до законопроєкту №15111-д, який стосувався оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

“Згідно з цією правкою, дохід фізичної особи – орендодавця від надання в оренду житлової або нежитлової нерухомості, оподатковуватиметься за ставкою 5% ПДФО. Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету”, – пояснила Шуляк.

За її словами, це допоможе стимулювати легалізацію ринку оренди, без чого не вдасться повноцінно реалізувати нову житлову політику. Через високе податкове навантаження – 18% ПДФО та 5% військового збору – власники нерухомості часто уникають укладання офіційних договорів і не декларують доходи від оренди.

Шуляк зазначила, що за підсумками 2024 року дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців. Ще близько 56 тисяч ФОПів здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування. Для країни з багатомільйонним житловим фондом це свідчить про те, що більша частина ринку оренди залишається в тіні.

“Зменшення ставки ПДФО до 5% може зробити офіційне оформлення орендних відносин менш обтяжливим для власників житла. Очікується, що нижча ставка податку (5% плюс 5% військового збору – фактично 10%, замість 23%) може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори, декларувати доходи та працювати в правовому полі”, – наголосила Шуляк.

Вона нагадала, що в Україні зараз триває масштабна житлова реформа, мета якої — змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда.

“Але цей інструмент ми не зможемо запустити без детінізації ринку оренди житла. А для неї, в свою чергу, потрібне зниження податку, за що, власне, сьогодні і проголосувала Верховна Рада”, – додала Шуляк.