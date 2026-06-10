Китайська компанія UBTECH Robotics, один із найбільших виробників людиноподібних роботів у Китаї, відкрила передзамовлення на нову модель гуманоїда, яку позиціонують як робота з функцією емоційної взаємодії та соціального спілкування, повідомляє Експеримент.

Компанія відома своєю серією Walker, яку вже тестують у промислових і сервісних сценаріях — від логістики до виробничих ліній. За останні роки UBTECH активно масштабує виробництво гуманоїдів і планує вийти на рівень тисяч одиниць на рік, поступово знижуючи собівартість і переходячи від прототипів до масового ринку.

Що відомо про нового робота

Новий гуманоїд буде доступний у двох версіях — чоловічій та жіночій:

чоловіча версія: зріст 183 см, вага близько 42 кг

жіноча версія: зріст 168 см, вага близько 35,2 кг

У конструкції заявлено 88 ступенів свободи, що дозволяє роботу виконувати плавні рухи, складні жести та більш природну міміку і пластику тіла.

Окремий акцент зроблено на так званій мультимодальній системі сприйняття. Робот аналізує голос, інтонації, поведінкові сигнали та контекст взаємодії. На основі цього він може підлаштовувати відповіді в реальному часі, створюючи більш “персоналізоване” спілкування.

Фактично, йдеться про спробу створити не просто машину, а систему соціальної взаємодії — щось на межі асистента та цифрового компаньйона.

Контекст запуску

За даними з відкритих джерел, UBTECH уже відкрила передзамовлення на повнорозмірного гуманоїда через китайські e-commerce платформи. Офіційний реліз запланований на 30 червня, тоді ж очікується і оголошення фінальної ціни.

Також відомо, що:

робот отримав Wi-Fi та базову автономну комунікацію

батарея забезпечує кілька годин активної роботи (у схожих моделях UBTECH — орієнтовно 2–4 години)

передбачена поставка в базовій комплектації з одягом та стандартними аксесуарами

покупці можуть внести депозит для бронювання першої партії

Велика картина: куди рухається UBTECH

UBTECH паралельно розвиває промислових роботів Walker S2, які вже використовуються в автомобільному виробництві та логістиці. Компанія співпрацює з великими промисловими партнерами, а також поступово виходить на міжнародні ринки.

За планами, виробництво гуманоїдів має зрости до 5 000 одиниць на рік у 2026 році, а в перспективі — до 10 000 одиниць щорічно. Це сигнал про перехід від демонстраційних моделей до реального комерційного масштабу.

Найцікавіший аспект нової моделі — не стільки механіка чи “зовнішність”, скільки спроба додати емоційний рівень взаємодії.

Втім, експерти ринку зазначають: поки що “емоційний інтелект” у роботів — це радше комбінація розпізнавання голосу, поведінкових патернів і алгоритмічних відповідей, ніж справжнє розуміння емоцій.

І саме тут і виникає головне питання: чи ми отримуємо новий тип цифрового компаньйона, чи лише дуже переконливу симуляцію спілкування?