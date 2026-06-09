У США федеральний суддя скасував запроваджений президентом США Дональдом Трампом збір у розмірі 100 тисяч доларів за нові візи H-1B для висококваліфікованих іноземних працівників, дійшовши висновку, що він є незаконним податком, який не був санкціонований Конгресом, пише ЛБ.

Справу по цих візах порушили генеральні прокурори 20 штатів. Вони оскаржили запроваджений Трампом у вересні збір, який різко збільшив вартість отримання віз H-1B – програми, від якої особливо залежить технологічний сектор для залучення іноземних фахівців.

Адміністрація Трампа стверджувала, що цей платіж є законною фінансовою санкцією, яку президент має право встановлювати відповідно до імміграційного законодавства. Воно надає главі держави повноваження обмежувати в’їзд певних категорій іноземців, якщо він вважає це необхідним для захисту інтересів США.

Однак суддя постановив, що цей платіж за своєю суттю є податком. Оскільки Конгрес не надав президентові повноважень запроваджувати такий податок, ані Державний департамент США, ані Служба громадянства та імміграції США не можуть його стягувати.

У своєму рішенні суддя послався на постанову Верховного суду США від лютого цього року, яка скасувала масштабні мита Трампа, запроваджені на підставі закону про надзвичайні ситуації. На думку судді, логіка того рішення означає, що президент так само не мав повноважень встановлювати податок через імміграційне законодавство.

Представниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що адміністрація впевнена в успішному оскарженні рішення суду.