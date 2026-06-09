Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинув пішохід – поліцейські встановлюють обставини автопригоди.

Сьогодні, 9 червня, близько 20:05 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» поблизу села Себине Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Hyundai Accent, під керуванням 55-річного чоловіка.

Водій легковика скоїв наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. У результаті автопригоди від отриманих травм 30-річний пішохід помер на місці події.

Слідчі поліції кваліфікували подію, попередньо, за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту СУ просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про ДТП, звернутись за тел:(068)327 44 14 або 102.