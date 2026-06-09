Російський олігарх Роман Абрамович знову з’явився в українському інформаційному просторі. Вітчизняні ЗМІ збурила новина про те, що Абрамович відвідав Київ.

Олігарх, чий статус «приватного посередника» між Кремлем і Банковою тягнеться ще з перших тижнів повномасштабного вторгнення 2022 року, привіз особисте послання від Путіна і повіз назад до Москви відповідь президента Зеленського.

Що відомо про ці переговори, хто насправді був ініціатором цієї зустрічі та чи здатна «човникова дипломатія» олігарха зрушити з мертвої точки переговорний процес. ТСН. ua розбирався в деталях візиту.

Таємний візит без камер, який «злив» сам Путін

Першим про візит олігарха до Києва проговорився сам російський диктатор Путін. На своєму Петербурзькому економічному форуму диктатор розповів, що наприкінці травня йому зателефонував «один із представників російських бізнес-кіл» і повідомив, що його запросили до Києва. Диктатор не розкрив особистість співрозмовника, але зазначив, що знає його дуже давно, і назвав порядною людиною, якій довіряє.

«Він поїхав до Києва і зустрічався з цим паном — автором цього листа (йдеться про лист Зеленського до Путіна — Ред.). У нього там у резиденції», — пояснив Путін.

За словами диктатора, після повернення бізнесмен нібито передав йому усне прохання Володимира Зеленського про зустріч.

Путін стверджує, що ця зустріч відбулася 21 травня. Диктатор поскаржився, що 22 травня ЗСУ завдали удару по Старобільську. Нагадаємо, що російська пропаганда стверджує, що внаслідок удару загинули студенти, а не російські окупанти.

Путін не назвав імені бізнесмена, проте згодом його помічник Юрій Ушаков натякнув, що ця людина «достатньо відома».

Одразу після цього «зливу» нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що бізнесменом, який зустрівся в Києві з президентом Володимиром Зеленським, є російський мільярдер Роман Абрамович.

Після цього Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News офіційно підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович таємно приїжджав до Києва з кулуарною місією від Кремля.

За його словами, Абрамович просив це зробити тихо, без жодного розголосу.

На думку Гончаренка, Путін свідомо зруйнував цей канал комунікації, коли оголосив про нього на весь світ.

«Очевидно, що цей канал комунікації зруйнований. Бо він мав бути в тиші. А Путін свідомо про нього розповів», — припускає нардеп.

Що вимагала Росія і яку відповідь дав Зеленський

За словами Зеленського, Абрамович приїхав, бо хоче зрозуміти, «що ми готові зробити», коли справа доходить до мирних переговорів. Зокрема, мова знову йшла про здачу Донецької області.

Але Зеленський запевнив, що не віддасть Росії Донбас.

«Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми на це не підемо. Ми не дамо вам перемоги таким чином», — запевнив глава держави щодо долі Донеччини.

За словами Зеленського, усі компроміси він готовий обговорювати лше після припинення вогню. «Припинення вогню — це найбільший компроміс із нашого боку вашому боку», — зазначив він.

Яка насправді причина візиту: версії

Є версія, що росіяни відправили Абрамовича до Києва, щоб він безпосередньо дізнався позицію України і передав це в Москву. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на поінформоване джерело у владі.

«Вони наче мають сумніви, що деякі партнери кажуть їм і нам одне й те саме, зокрема американці. Тож було заявлено, шо вони хочуть почути нашу позицію безпосередньо», — пояснило джерело.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов у коментарі «Громадському Радіо» висловив думку, що Абрамович може представляти перед Путіним інтереси всього російського олігархату.

Адже станом на зараз російська економічна еліта не задоволена тією ситуацією, яка складається в Росії й розуміє, куди прямує економіка РФ. Відповідно, він може донести до російського диктатора певні аргументи про необхідність переговорів, а не ескалації.

Ексглава МЗС, дипломат Павло Клімкін в інтерв’ю liga.net пояснює: для передачі меседжів є менш значимі фігури. Головний факт — що розмова між Зеленським і Абрамовичем дійсно відбулася.

«Якщо Абрамович приїжджав в Київ або там зустрічався на якихось інших майданчиках — то це, власне, про обговорення, як може виглядати, по-перше, історія подальших переговорів. Друге, які червоні лінії є у нас, які червоні лінії є у Путіна. Третє, хто може бути медіатором в якихось окремих історіях між нами, яка може бути послідовність кроків. Адже ми розуміємо, що в якийсь момент ми прийдемо до припинення вогню: воно не буде сталим, і Путін буде далі качати історію про угоду, яка йому потрібна», — пояснив Клімкін.

Що думає про переговори сам Абрамович

Офіційно бізнесмен так і не прокоментував факт переговорів. Проте, за інформацією Financial Times, нібито сказав своєму оточенню після візиту до Києва, що Володимир Зеленський «думає, що може вирішити всі проблеми за допомогою магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів». Тобто під час особистих переговорів з Путіним.

«Абрамович називає прагнення Зеленського „конкурсом капітанів“, за аналогією з КВК, в якому український президент з’являвся до того, як зайнявся політикою», — йдеться у статті.

«Путін зовсім не зацікавлений у цьому. І на Трамп це теж не діє. Але Зеленський повністю зациклений на цьому», — додало джерело видання.

Феномен Абрамовича: чому саме він залишається «непотоплюваним» посередником

Абрамович виступав посередником у переговорах між Росією та Україною з перших тижнів війни. Олігарх брав участь у посередництві у раунді переговорів у Стамбулі. Абрамович нібито також допоміг укласти угоду, яка гарантуватиме експорт українського зерна через Чорне море.

За інформацією FT, наразі роль Абрамовича стала менш помітною з того часу, як Росія розпочала прямі переговори зі США минулого року. Проте він, як і раніше, нібито бере участь в обміні полоненими та інших двосторонніх переговорах з Україною.

На думку згадуваного нами вище політолога Олександра Леонова, причина незамінності Абрамовича — його особиста близкість до Путіна.

«Я думаю, він може зустрічатися сам на сам з Путіним і доносити йому інформацію. Це людина, яка активно працювала на заході й вільно переміщається по світу», — наголосив Олександр Леонов.

Ексглава МЗС Клімкін також зауважує одну унікальну перевагу Абрамовича: «Він завжди може зустрітися з Путіним і отримати безпосередні вказівки. А говорити він може набагато більш гнучко і широко, ніж ті російські представники, які були на напівофіційних переговорах, і які насправді качають свою історію на основі прямих вказівок від Путіна».

На думку Клімкіна, розмови з Абрамовичем можуть бути «набагато важливішими», ніж із представниками РФ у Стамбулі й на інших майданчиках.

«Я б цю історію не недооцінював. Як на мене, те, що Путін дозволяє Абрамовичу працювати над нашими питаннями — це важлива історія», — додав колишній міністр.

Навіщо це потрібно мільярдеру

Абрамович посідає 377-ме місце у списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Його статки зараз оцінюють у $9,3 млрд. Здавалося б, навіщо тоді йому Україна.

Український кіно- та телепродюсер Олександр Роднянський, який тривалий час працював в РФ, каже, що саме він пропонував Абрамовичу бути посередником. Про це передають «Важные истории».

За його словами, Абрамович спочатку відмовлявся.

«Він сказав: „Ти мене втягуєш кудись, де я не хочу бути. Я ж не Боря (Борис Березовський — російський політик і олігарх, який критикував Путіна і якого диктатор оголошував у розшук і який загинув за дивних обставин — Ред.)“». Зрештою, бізнесмен погодився.

За інформацією видання, 24 лютого 2022 року Абрамович був у своєму маєтку на півдні Франції, писала The Financial Times. Він негайно вилетів до Москви приватним літаком, щоб встигнути на зустріч Путіна з підприємцями. Абрамович запізнився, але зустрівся з Путіним особисто та отримав від нього «добро» на участь у переговорах. За кілька днів олігарх нібито зустрівся у Варшав) із представниками української влади. Сторони домовилися, що Абрамович буде нейтральним посередником, який допоможе налагодити процес пошуку мирного рішення, але не втручатиметься у політичні питання.

У виданні наводять дві версії, для чого Абрамович «вліз» у переговорний процес.

Перша, наївна. Він робить це щиро, щоб закінчити війну.

«Він людяний. <…> Для нього війна — це не просто неприйнятне продовження політичних протиріч, а це неприйнятно по-людськи, бо гинуть люди», — казав Олександр Роднянський.

2. Він хоче захистити свої активи та вийти з-під санкцій.

У березні 2022 року Bellingcat і Wall Street Journal писали, що Абрамовича навіть намагалися отруїти через його участь у переговорах. Джерела Wall Street Journal вважали, що отруєння підлаштували «деякі сили у Москві», які бажали зірвати переговори. Однак це лише версія, яка не має жодних підтверджень.