Інгульський районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про переміщення зброї, бойових припасів та розташування Збройних Сил України, а також у випрадуванні військової агресії РФ.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 4 червня.

Чоловік був учасником проросійського телеграм-каналу і в 2022 році на систематично повідомляв у чат-бот про військовослужбовців ЗСУ та військову техніку на території міста.

Він писав, що бачив з дачі, в якому напрямку працювала протиповітряна оборона, повідомляв про прильоти по лікарні, показав на мапі розташування військової техніки і військовослужбовців на території колишнього Чорноморського суднобудівного заводу. Також у вересні 2022-го надіслав повідомлення: «На кульбакино сегодня завозили заряды для джаевелинов» (рос. мовою оригіналу), в якому зазначив про переміщення зброї та бойових припасів до військового аеродрому «Кульбакіне».

Крім того, висловив у телеграм-чаті свої проросійські погляди: «Такой вот засланный, об отлетах из Николаева предупреждаю, Крым наш, Николаев хочет к Херсону, к Крыму, к Донбассу, к РФ. А рагулей нужно давить в сортирах и не только, это об отношении к СВО».

Чат, учасником якого був обвинувачений, слідство повʼязує зі співробітником так званого Управління гуманітарних операцій «Луганської народної республіки», Сергієм Лебедєвим на прізвисько «Лохматий». Наприкінці 2021-го він створив у Telegram канал «Лохматый Z Николаев» для спілкування місцевих жителів із проросійськими поглядами.

Під час судового розгляду чоловік визнав вину частково. Говорив, що всі повідомлення вирвані з контексту. А насправді завжди був проти війни та агресії. Він просто писав про те, що бачив, за фактом того, що вже прилетіло, за кілька днів після події. В його розумінні ППО мала збивати ракети, а вона не завжди це робило. Фразу «Потрібно відсувати ЗСУ від Херсона. Дуже потрібно» він пояснив тим, що люди в Херсоні скаржилися на обстріли. І він вважає, що воювати потрібно в полі, а не використовувати житлову забудову.

Репліку «дати пару Іскандерів на Миколаїв» обвинувачений пояснив тим, що в телеграм-чаті люди були налаштовані кардинально все розбомбити і він з ними сперечався, психанув і написав таке, щоб припинити розмову, це був «крик душі». Висловлюванням «Крим наш» та інше, нібито, втирався у довіру до модераторів чату, які перевіряли, чи не «засланий він козачок», щоб залишитися в чаті та отримувати інформацію, яка могла бути потрібна людям у Миколаєві. Писав у такий чат, бо йому не було з ким спілкуватися.

Обвинувачений пояснив, що про завезення снарядів для «Джавелінів» на аеродром «Кульбакино» почув від військовослужбовця, який був кухарем, а хвалився «Джавелінами». Написав це в чат як жарт.

У суді допитали того самого військовослужбовця ЗСУ, який повідомив, що працював водієм і возив їжу солдатам. Він часто заїжджав у район, де жив обвинувачений, і пив каву біля кіоска.

Спочатку військовослужбовця самого допитували в СБУ, звинуватили в роботі на ворога і здачі інформації, наказали розповідати, як було. Через це в нього були величезні проблеми в частині. Його вважали навідником і зрадником.

У вересні 2022-го свідок вкотре зупинявся біля кіоску придбати цигарки і в розмові зі знайомим пожартував, що возить у машині «борщі та Джавеліни». Обвинувачений стояв поруч і міг чути цю розмову. Військовий показав суду, що так жартував, щоб не відповідати прямо на питання «що возиш?» та щоб не розголошувати зайвого.

На запитання обвинуваченого свідок підтвердив, що показував знайомому фото металевого ящика, схожого на контейнер від «Джавеліна». За його словами, це був насправді ящик для інструментів, він зробив фото на памʼять, бо такі ящики після використання можна було офіційно викупити для інструментів.

За повідомленням військового коменданта оборони міста Миколаїв, у той час зброя та боєприпаси в бік військового аеродрому не поставлялися. Але в тому районі виконували завдання також інші військові формування, щодо яких інформацію комендант надати не зміг.

За цим епізодом суд зазначив, що повідомлення про переміщення снарядів для «Джевелінів» незалежно від того чи є воно правдивим чи ні, чи то був жарт, не виключає кримінальної відповідальності. Адже фактично відбулося поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в умовах воєнного стану.

Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі.

Суд врахував, що обвинувачений фактично не засудив свої дії, не висловив щирого жалю, не попросив вибачення, а навпаки, категорично заперечував свою вину і намагався всіляко викривити суть та зміст поширеної ним інформації. Це спростовує посилання сторони захисту на визнання підсудним вини та його розкаяння.