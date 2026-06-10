В результаті спільної операції, яку провели 1-й корпус НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО «А» та СБС, було знищено об’єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту.

Уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж «Lady Augusta», який є частиною тіньового флоту рф.

Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог зазнав чергового болісного удару. Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. «Азов» продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов’ї.