Мова йде про ураження одного з трьох мостів: двох у самому Генічеську та одного вже на Арабатській стрілці.

У комплексі з ситуацією на Чонгарі закриття руху (а офіційне повідомлення фактично підтверджує, що рух через цей маршрут здійснювався) відрізає Крим від спрощеної логістики з боку сухопутного коридору, пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Тепер основний об’їзд можливий лише через Армянськ та Перекопськ. Це означає додаткові кілометри, додатковий час у дорозі та додаткові витрати пального.

На тлі паливної кризи виходить удвічі цікавіше. Логістика стає довшою, дорожчою та менш прогнозованою. А будь-які проблеми з постачанням починають множитися по всьому маршруту.