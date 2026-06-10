Від початку повномасштабного вторгнення фахівці Держенергонагляду взяли участь в обстеженні близько 11,2 тисячі об’єктів електроенергетики, пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій. Із них понад 1,3 тисячі об’єктів оглянуто протягом січня-травня 2026 року.

Представники Держенергонагляду входять до складу спеціальних комісій, що проводять технічне обстеження пошкоджених енергооб’єктів, визначають масштаби та характер руйнувань, а також забезпечують належне оформлення результатів оглядів. Зокрема, обстежуються розподільні мережі, трансформаторні підстанції, повітряні та кабельні лінії електропередачі, а також інше обладнання операторів системи розподілу.

Робота здійснюється в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру, які несуть додаткові виклики для забезпечення надійної роботи енергосистеми та безперервного електропостачання споживачів.

За результатами проведених обстежень оформлено майже 14,3 тисячі дефектних актів. Це слугує основою для планування аварійно-відновлювальних робіт, ухвалення рішень щодо ремонту, відновлення або заміни пошкодженого обладнання, а також визначення потреб матеріально-технічних ресурсів. Задокументовані пошкодження також використовуються для залучення обладнання та матеріалів, зокрема через механізми міжнародної підтримки та допомоги Гуманітарного штабу при Міненерго.

Системний аналіз наслідків пошкоджень, об’єктивна оцінка технічного стану енергооб’єктів і державний контроль за відновлювальними роботами сприяють ефективному використанню ресурсів, прискоренню відбудови енергетичної інфраструктури та посиленню енергетичної стійкості України.