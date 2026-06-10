В управлінні податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області повідомили, що станом на 01.06.2026 за даними аналітичної звітності ДПС у контролюючих органах Миколаївської області на податковому обліку перебуває понад 105,9 тисячі платників податків, що на 956 платників більше порівняно з початком 2025 року. На вказану дату обліковується: 52488 юридичних осіб та 53483 фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП ).

Упродовж січня – травня 2026 року у податкових інспекціях області взято на податковий облік 3451 новозареєстрованого суб’єкта господарювання, зокрема 373 юридичних осіб та 3078 ФОП. Разом з цим, припинили діяльність 2495 суб’єктів господарювання, з них 106 юридичних осіб та 2389 ФОП.

Також зазначаємо, що станом на 01 червня 2026 року по Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) зареєстровано понад 1,1 мільйона фізичних осіб. Крім того, 2571 фізична особа зареєстрована в Окремому реєстрі ДРФО.

Дякуємо платникам за сумлінне виконання своїх конституційних обов’язків!

Нагадуємо, що державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення. Тому, шановні платники, у випадку здійснення системної господарської діяльності з продажу товарів чи надання послуг – подбайте про своєчасну реєстрацію як суб’єкта господарювання.