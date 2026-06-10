Сьогодні, 10 червня, розпочинається прийом заявок у Державному аграрному реєстрі (ДАР) на отримання безповоротної фінансової допомоги для вирощування бавовнику. Аграрії Одеської, Миколаївської та Херсонської областей зможуть отримати до 10 тисяч гривень на один гектар під урожай поточного року.

Право на підтримку мають сільгоспвиробники та фізичні особи — підприємці (ФОП), які на дату подання заявки працюють на території вказаних регіонів.

Підприємці повинні надати такий пакет документів:

довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року (завірену підписом юрособи або ФОП);

довідку з Державної податкової служби про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (дійсну на дату її оформлення).

Прийом заявок у системі ДАР триватиме до 10 липня 2026 року.

«Промислове вирощування бавовнику є стратегічним напрямом для аграрного сектору, та важливе для оборонно-промислового комплексу України. Створення власної сировинної бази для виробництва нітроцелюлози допоможе зменшити залежність від імпорту, а також забезпечить нові можливості для розвитку сільського господарства на Півдні країни», — наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Запуск нової культури є відповіддю на серйозні кліматичні виклики. Через руйнування зрошувальних систем та стрімке потепління традиційне землеробство на Півдні України потребує зміни культур. Завдяки глибокій кореневій системі бавовник є надзвичайно посухостійким. Культура здатна давати стабільні врожаї навіть на деградованих та посушливих землях без надмірного використання води.

Нагадаємо, у 2025 році компенсацію отримали два виробники — з Одеської та Миколаївської областей. Загальна площа посівів бавовнику, за яку надали підтримку, становила 5 га, а загальна сума виплат — 50 тис. грн.

Довідково

Механізм та умови виплати передбачені чинною постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 886, до якої Уряд вніс відповідні зміни для розширення напрямів підтримки.

Нагадаємо, минулого року були оприлюднені перші результати експерименту з вирощування бавовника на півдні України