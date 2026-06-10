Новобузький районний суд Миколаївської області визнав військовослужбовця Збройних сил України винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 2 червня.

Обвинувачений народився у селі Новодеркул Луганської області. Навчався у Луганському кадетському корпусі ім. Героїв Молодої Гвардії в місті Кремінна. А в 2020 році вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба та на момент повномасштабного вторгнення був на 3 курсі.

Пізніше його мобілізували на військову службу і він обіймав посаду командира 4 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини.

Рідне село обвинуваченого окупували і він більше не міг їздити додому. Там залишилися брат і бабуся, яка замінила дітям матір, яку позбавили батьківських прав. Молодша сестра обвинуваченого проживає з матірʼю в Луганську, а старша — з дядьком та тіткою в Харкові.

Під час військової служби чоловік постійно спілкувався з бабусею по телефону. Як свідчать матеріали негласних слідчих дій, саме бабуся сконтактувала онука-військового зі співробітниками ФСБ РФ і переконала підтримувати з ними звʼязок.

У лютому 2025-го, перебуваючи в Павлограді Дніпропетровської області, військовослужбовець надіслав феесбешнику скриншоти розташування свого підрозділу. А в травні 2025-го в аудіо-розмові повідомив про розташування підрозділу військової частини і складу боєприпасів у Миколаївській області. Також розповів про чисельність підпорядкованого йому підрозділу і морально-психологічний стан військовослужбовців, їх боєздатність і готовність здатися в полон.

Із метою конспірації обвинувачений додатково використовував ще один мобільний телефон, який приховував від товаришів у військовій частині. Також він запитував у бабусі, чи допоможе росіянин йому здатися в полон та безпечно переїхати до неї на окуповану Луганщину. Бабуся запевняла, що феесбешник має вплив та зможе організувати це. Додатково з бесід стало відомо, що представник ФСБ допомагав у лікуванні в Москві рідного брата обвинуваченого.

У суді чоловік визнав себе винним. Пояснив, що передавав інформацію про знаходження свого бойового підрозділу, тому що співробітник ФСБ РФ пообіцяв йому допомогти повернутися додому в Луганську область, де проживають його рідні, за якими він скучив. Бабуся говорила, що той росіянин далекий родич та хоче допомогти їх сімʼї.

Феесбешника цікавив морально-психологічний стан бійців бригади, їх кількість, бажання воювати і можливість здачі в полон. Обвинуваченому вдалося поговорити тільки з одним підлеглим, але безуспішно, тому що боєць був проти і сказав, що воюватиме до останнього. Сам обвинувачений каже, що готовий був здатися в полон та обговорював це з представником ФСБ РФ. Його бойовий підрозділ тоді знаходився за 40 кілометрів до лінії фронту.