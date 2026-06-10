Горіли суха трава, сміття у Новобузькій ТГ Баштанського району, Олександрівській ТГ Вознесенського району, Коблівській ТГ Миколаївського району та м. Миколаєві. Вогонь охопив території на площі понад 5000 кв. м.

Причини пожеж встановлюються, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Від ДСНС працювали 8 рятувальників, 2 одиниці техніки, відділення місцевої пожежної охорони «Олександрівка», «Коблево».

За прогнозом погоди на 10 червня 2026 року по території Миколаївської області (крім північної частини) погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Як повідомляло Інше ТВ, З трьох пожеж на Миколаївщині за добу одна була через російські обстріли