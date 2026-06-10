“Укрзалізниця” з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі – 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.

Що нового? Загалом залізничники додали 12 нових рейсів, суттєво прискорили 3 поїзди, видовжили до гір 4 маршрути, а також перетворили 8 черезденних поїздів на щоденні.

Флагманський поїзд №1/2 «Єдність» подовжено до Рахова. Тож від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів (раніше Харків-Ворохта). Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні — 1325 км. Поїзд має у складі жіночий та новенький дитячий вагон.

Поїзд №55/56 Київ-Рахів курсуватиме щоденно (замість через день). Це збільшить кількість місць за найбільш популярним напрямком для родинного відпочинку від Вінниці, Хмельницького, Тернополя до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні, Квасів та Рахова.

«Сакура» буде швидше їхати з Києва до Ужгорода та в зворотному напрямку. Вона відправлятиметься з Києва о 23:28 (замість 17:41). Зворотний рейс прибуватиме до Києва о 06:09 (замість 09:58), а до Хмельницького — ще до опівночі.

Поїзд №113/114 Харків-Ужгород курсуватиме через день замість “по датах” і забезпечить зручніший доїзд з Харкова та Полтави до Рівного, Луцька, міст Закарпаття. Натомість інший рейс Харків-Ужгород – №45/46 — змінює маршрут через Подділя, тому мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя зможуть дістатися Закарпаття в зручний час.

До станції Ясіня подовжено маршрути №137/138 Київ – Ясіня (замість Київ – Івано-Франківськ) та №142/141 Чернігів – Ясіня (замість Чернігів – Івано-Франківськ)

Серед нових поїздів: нічний експрес №83/84 Дніпро – Мукачево, денний поїзд №153/154 Дніпро – Одеса (по датах), №157/158 Київ – Івано-Франківськ, №210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день), №229/230 Харків – Кременчук (з 29.06.2026).

Решту новинок за потрібним вам маршрутом ви можете побачити у застосунку та на сайті Укрзалізниці, але зауважте, що рейси надходять у продаж поступово. Деякі поїзди стануть доступними протягом доби-двох.

Вагонів у нас більше, на жаль, не стало, але ми плідно попрацювали впродовж кількох місяців, щоб максимально ефективно “закрутити” те, що в нас є — це і зробило можливим новий літній графік