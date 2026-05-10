Росіяни на своєму так званому “віртуальному” параді на честь святкування Дня перемоги 9 травня продемонстрували свою нову крилату ракету “Герань-5” разом із 80-метровою пусковою, яка використовується під це озброєння.

Кадри ракети ймовірно були зафільмовані з пускового майданчику, який розташований в Орловській області, зокрема на відео можна побачити пуски “Герань-5”. Також раніше заявлялися повідомлення про можливість використання цієї ракети зі штурмовиків Су-25, пише DEFENSE EXPRESS.

Хоча це вперше, коли у РФ показали цей зразок озброєння, російське окупаційне військо вже використовує його для ударів по Україні – так, раніше у ГУР МОУ публікували фото уламків ракети “Герань-5”, які візуально збігаються зі зразком, що демонструвався на так званому “параді” у РФ.

У мережі “Герань-5” вже порівняли з українською FP-5 “Фламінго” чи німецькою “Фау-1”, хоча формально її можна віднести до нового класу “недорогих крилатих ракет”, який активно розвивається на заході. Так, у порівнянні з українською “Фламінго” російська “Герань-5” менша за розмірами, має значно меншу бойову частину – вже типову для лінійки “Гераней” у 90 кг проти 1-тонної БЧ FP-5 та втричі меншу дальність у 1000 км.

У створенні крилатої ракети “Герань-5” російські фахівці, схоже, надихалися розробкою своїх іранських “колег” під назвою Karrar, принаймні можна помітити, що у РФ скопіювали рішення по розташуванню крил, які, щоправда, отримали дещо іншу форму.

Водночас іранський Karrar цілком можна назвати копією американського дрона-мішені MQM-107 Streaker, і це знову про кругообіг дронів, як з російсько-іранським “Шахед/Герань-2”, ізраїльським Harpy та німецьким DAR.

В іранського Karrar росіяни також позичили ідею озброїти свою крилату ракету ракетою “повітря-повітря”, у випадку “Герань-5” це буде Р-73. Причому рішення вже відпрацювали на “Герань-2”, і йдеться вже не про тестування, а початок виробництва рашистами нової заводської версії з ракетою Р-60.

Завдяки реактивному двигуну, який дозволяє крилатій ракеті розвивати швидкість орієнтовно до 600 км/год, “Герань-5” є окремою загрозою у тому числі у контексті перевантаження засобів протиповітряної оборони у випадку її більш-менш масового виробництва.

“Герань-5” була створена з компонентів, максимально уніфікованих з іншими зразками цієї лінійки, і йдеться як про китайські комплектуючі, включно із двигуном, так і компоненти виробництва західних країн, як-от США чи Німеччина.

Для навігації на цю крилату ракету вже традиційно встановлюється “Комета”. Нещодавно Сили оборони України уразили виробника цих антен – завод “ВНИИР-Прогресс”, куди прилетіла FP-5 “Фламінго”.

