Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає Інше ТВ.

Лідери скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня. Володимир Зеленський зазначив: важливо, щоб взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці.

Президенти обговорили також стан дипломатичної роботи з Америкою, між європейцями. Володимир Зеленський відзначив: відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати.

