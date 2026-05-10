Станом на 31 березня 2026 року загалом 4,33 млн громадян України мали статус тимчасового захисту в ЄС. Порівняно з кінцем лютого 2026 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, зменшилася на 68 980 осіб (-1,6 %).

Про це повідомляє Еurostat, передає Інше ТВ.

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, були Німеччина (1 274 955 осіб; 29,4 % від загальної кількості в ЄС), Польща (961 405; 22,2 %) та Чехія (379 820; 8,8 %).

Кількість українських біженців зросла в 14 країнах і зменшилася в 13. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+7 480; +0,6%), Іспанії (+2 665; +1,0%) та Румунії (+2 125; +1,0%). Найбільше зменшення було зафіксовано в Італії (-30 365; -47,4 %), що пов’язано з одночасним закінченням терміну дії великої кількості дозволів наприкінці місяця у зв’язку з щорічною процедурою поновлення дозволів. Далі йдуть Чехія (-19 810; -5,0 %) та Фінляндія (-8 080; -10,2 %).

Найвищі показники кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу населення були зафіксовані в Чехії (34,8), Польщі (26,3) та Словаччині (26,2), тоді як на рівні ЄС цей показник становив 9,6 осіб на тисячу населення.

Станом на 31 березня 2026 року громадяни України становили понад 98,4 % осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили 43,3 % осіб, які отримали тимчасовий захист. Неповнолітні становили майже третину (30,1 %), тоді як дорослі чоловіки — трохи більше чверті (26,6 %) від загальної кількості.

Як повідомляло Інше ТВ, У Європі поменшало біженців – особливо сірійців і українців