У Європі зафіксували спад міграції – кількість нових заяв на притулок знизилася на 18%, а експерти пов’язують це як із жорсткішою політикою, так і зі зміною країн походження мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Згідно з даними Єврокомісії, у першому кварталі 2026 року в країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії подали 173 082 заяви на притулок. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше заяв традиційно подають у великих країнах ЄС:

Франція – 34 643 заяви

Іспанія – 32 630

Італія – 32 602

Німеччина – 28 922

Водночас у деяких країнах кількість звернень залишається мінімальною:

Угорщина – 26 заяв

Словаччина – 35

Найбільше заявників прибули з Венесуели, Афганістану та Бангладеш. Водночас кількість заяв від сирійців різко скоротилася – на 63% до 5556. Ще помітніше впало число заяв від громадян України – до 4073, що на 57% менше, ніж роком раніше.

Експерти вважають, що саме скорочення потоку з цих двох країн, які раніше формували значну частину міграції до ЄС, стало ключовим фактором загального зниження.

Паралельно в окремих країнах Європи тривають дискусії щодо посилення міграційної політики. Зокрема, у Швейцарії розглядають можливість проведення референдуму про обмеження чисельності населення, що потенційно може вплинути на умови перебування іноземців.

У разі підтримки ініціативи не виключається перегляд статусу захисту “S” для українців і можливе обмеження в’їзду нових біженців.

Водночас інші країни продовжують підтримку. У Молдові дію тимчасового захисту для українців подовжили до 1 березня 2027 року, а в Ірландія автоматично продовжили імміграційні дозволи до весни 2027-го. Це гарантує збереження права на легальне перебування та доступ до базових соціальних послуг.