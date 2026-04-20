У Європі зафіксували спад міграції – кількість нових заяв на притулок знизилася на 18%, а експерти пов’язують це як із жорсткішою політикою, так і зі зміною країн походження мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.
Згідно з даними Єврокомісії, у першому кварталі 2026 року в країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії подали 173 082 заяви на притулок. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільше заяв традиційно подають у великих країнах ЄС:
- Франція – 34 643 заяви
- Іспанія – 32 630
- Італія – 32 602
- Німеччина – 28 922
Водночас у деяких країнах кількість звернень залишається мінімальною:
- Угорщина – 26 заяв
- Словаччина – 35
Найбільше заявників прибули з Венесуели, Афганістану та Бангладеш. Водночас кількість заяв від сирійців різко скоротилася – на 63% до 5556. Ще помітніше впало число заяв від громадян України – до 4073, що на 57% менше, ніж роком раніше.
Експерти вважають, що саме скорочення потоку з цих двох країн, які раніше формували значну частину міграції до ЄС, стало ключовим фактором загального зниження.
Паралельно в окремих країнах Європи тривають дискусії щодо посилення міграційної політики. Зокрема, у Швейцарії розглядають можливість проведення референдуму про обмеження чисельності населення, що потенційно може вплинути на умови перебування іноземців.
У разі підтримки ініціативи не виключається перегляд статусу захисту “S” для українців і можливе обмеження в’їзду нових біженців.
Водночас інші країни продовжують підтримку. У Молдові дію тимчасового захисту для українців подовжили до 1 березня 2027 року, а в Ірландія автоматично продовжили імміграційні дозволи до весни 2027-го. Це гарантує збереження права на легальне перебування та доступ до базових соціальних послуг.