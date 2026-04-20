За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них — одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє — у відділенні політравми.

Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу. Загалом, від стрілянини в Голосіївському районі вже семеро загиблих.