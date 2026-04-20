Мохаммед Амінові було вісім, коли він помер невдовзі після того, як у нього виявили ВІЛ. Його лихоманка була настільки сильною, що він наполягав спати під дощем, і корчився від болю “ніби його кинули у гарячу олію”, – розповідає мати Аміна Сугра.

“Він іноді сварився зі мною, але також мене любив”, – каже 10-річна Асма, стоячи навколішки біля могили свого молодшого брата.

Невдовзі після того, як Амін заразився вірусом, у Асми також діагностували ВІЛ. Її родина вважає, що обидві дитини заразилися через ін’єкції забрудненими голками під час звичайного лікування у державній лікарні в Таунсі, у провінції Пенджаб, Пакистан, пише ВВС.

Мохаммед та Асма – двоє з 331 дитини, яких BBC Eye ідентифікувала як таких, що отримали позитивний результат на ВІЛ у цьому місті в період між листопадом 2024 року та жовтнем 2025-го.

Після того як лікар із приватної клініки пов’язав спалах із лікарнею під назвою THQ Taunsa наприкінці 2024 року, місцева влада пообіцяла “масштабні репресивні заходи” та відсторонила медичного суперінтенданта лікарні у березні 2025 року, однак розслідування BBC Eye тепер показує, що небезпечні практики ін’єкцій тривали і далі місяцями.

Під час 32 годин прихованої зйомки у THQ Taunsa наприкінці 2025 року ми зафіксували, як шприци повторно використовувалися для багаторазових флаконів із ліками у 10 окремих випадках, що потенційно призводило до зараження.

У чотирьох із цих випадків ми бачили, як ліки з того самого флакона вводили іншій дитині. Ми не знаємо, чи були ці діти ВІЛ-позитивними, однак така практика створює очевидний ризик передачі вірусу.

“Навіть якщо вони приєднали нову голку, задня частина – те, що ми називаємо корпусом шприца – містить вірус, тож він передається навіть із новою голкою”, – каже доктор Алтаф Ахмед, консультант-мікробіолог і один із провідних експертів із інфекційних хвороб у Пакистані, після перегляду нашого відео.

Попри таблички на стінах лікарні із правилами безпечних ін’єкцій, ми зафіксували, як персонал – включно з лікарем – 66 разів робив ін’єкції без стерильних рукавичок, а інший експерт зазначив, що наше відео демонструє ширші проблеми у підготовці щодо інфекційного контролю в Пакистані.

Ми також бачили, як медсестра нишпорила в контейнері для медичних відходів без стерильних рукавичок.

“Вона порушує кожен принцип введення ліків”, – каже Ахмед.

Коли ми показали наше відео новому медичному суперінтенданту лікарні, доктору Касіму Буздару, він відмовився визнати його справжність та заявив, що воно могло бути записане до його призначення або що “цей матеріал також може бути постановочним”, і наполіг, що його лікарня безпечна для дітей.

Доктор Гул Кайсрані, місцевий лікар приватної практики, здійняв тривогу наприкінці 2024-го після того, як помітив зростання кількості дітей, які проходили через його клініку і мали позитивний тест на ВІЛ.

За його словами, майже всі з 65–70 дітей, яким він поставив діагноз, лікувалися в THQ Taunsa.

Він згадує, як одна мати розповіла, що її доньці зробили ін’єкцію тим самим шприцом, що й двоюрідній сестрі з ВІЛ, після чого цей шприц використали ще для кількох дітей. Кайсрані каже, що один батько повідомив йому, що намагався заперечити проти повторного використання шприців у THQ Taunsa, але медсестри його проігнорували.

BBC Eye зібрала дані з провінційної програми скринінгу СНІДу в Пенджабі, приватних клінік та витоку поліцейської бази даних і встановила 331 дитину, яка отримала позитивний результат на ВІЛ у Таунсі між листопадом 2024 року та жовтнем 2025 року.

Із вибірки у 97 дітей із ВІЛ, сім’ї яких також пройшли тестування, лише у чотирьох матерів результат був позитивним. Це свідчить, що дуже небагато випадків були спричинені передачею від матері до дитини.

Мати Мохаммеда Аміна та Асми, Сугра, має негативний тест на ВІЛ, а її чоловік загинув два роки тому в ДТП.

Дані провінційної програми скринінгу СНІДу вказують “забруднену голку” як шлях передачі у більш ніж половині всіх цих 331 випадків, включно з випадком Асми – для інших шлях не зазначено.

У березні 2025 року уряд Пенджабу втрутився, коли заявив, що кількість випадків становить 106. Медичного суперінтенданта лікарні THQ Taunsa, доктора Тайяба Фарука Чандіо, було відсторонено, однак BBC Eye з’ясувала, що вже за три місяці він знову працював із дітьми як старший медичний офіцер у сільському медичному центрі на околиці Таунси.

Підпис до фото,Чандіо каже, що щойно він дізнався про випадок ВІЛ‑позитивної людини, то вжив “усіх необхідних заходів”

Чандіо заявив BBC Eye в інтерв’ю, що вжив “негайних” заходів після повідомлення про випадок ВІЛ у THQ Taunsa, однак заперечив, що лікарня є джерелом спалаху.

Його замінив Буздар, який повідомив BBC, що ВІЛ був його “головним пріоритетом” після призначення у березні 2025 року і що він запровадив політику “нульової толерантності” до небезпечного інфекційного контролю.

“Ми провели навчальні програми для парамедиків і медсестер щодо того, як запобігати ВІЛ і боротися з ним. Найважливіша частина – це наш розділ із контролю інфекцій. Вони належним чином підготовлені”, – сказав він.

Однак докази BBC Eye свідчать, що небезпечні практики тривали ще вісім місяців.

Підпис до фото,На відео BBC видно використані голки поруч зі шприцами та відкритими контейнерами

Наші записи за листопад і грудень 2025 року, зроблені протягом кількох тижнів, зафіксували, що шприци та флакони часто залишали відкритими поруч із використаними голками на поверхнях, які мають залишатися стерильними.

Більшість дітей, яких ми бачили в THQ Taunsa, отримували ін’єкції через канюлю – трубку, введену у вену – що ще більше підвищує ризик інфікування. Потрапляючи безпосередньо в кров, заражені ліки можуть обходити природні захисні механізми організму.

Ми також зафіксували, як одна медсестра дістала використаний шприц із-під стійки, у якому ще залишалася рідина після попереднього пацієнта. Замість утилізації вона передала його колезі – очевидно, для повторного використання на іншій дитині.

Коли ми показали Буздару ці записи, він наполягав, що вони зроблені до його призначення або є постановочними.

Підпис до відео,Керівник лікарні стверджує, що відео BBC із небезпечними практиками ін’єкцій є або старим, або постановочним

На запитання, що він сказав би місцевим батькам, які дивляться ці кадри, він відповів: “Я можу з упевненістю сказати їм: проходьте лікування у THQ Taunsa”.

У заяві місцева влада зазначила, що “жодних підтверджених епідеміологічних доказів”, які б “остаточно встановлювали THQ як джерело спалаху”, немає.

Також повідомляється, що спільна місія дитячого фонду ЮНІСЕФ, Всесвітньої організації охорони здоров’я та регіонального департаменту охорони здоров’я виявила “роль нерегульованих приватних практик” і “внесок неперевірених переливань крові”.

Однак у розпорядження BBC Eye потрапив звіт цієї спільної місії за квітень 2025 року, який виявив багато тих самих проблем, що й наше розслідування у THQ Taunsa.

“Ситуація була особливо тривожною у відділенні невідкладної педіатричної допомоги”, – йдеться у звіті – саме це відділення знімала BBC Eye.

“Бракувало необхідних педіатричних ліків, а небезпечні практики ін’єкцій були поширеними. Внутрішньовенні рідини використовували повторно, канюлі не були марковані, а використані системи для внутрішньовенних вливань залишалися підвішеними на стійках. Гігієна рук ігнорувалася – раковини були заблоковані, а антисептики відсутні”.

Підпис до фото,Наше приховане відео показує, як медсестра голими руками перебирає медичні відходи

Доктор Фатіма Мір, професорка педіатрії в лікарні Університету Ага Хана в Карачі, каже, що наші записи підкреслюють слабкі місця у підготовці щодо інфекційного контролю в Пакистані. “Ми повинні попередити тих, хто робить ін’єкції: “Ви стали активним інструментом поширення хвороб”.

Наше розслідування свідчить, що небезпечні практики частково зумовлені системним тиском, включно з залежністю від ін’єкцій як методу лікування та культурною перевагою на їхню користь.

Пакистан має один із найвищих рівнів терапевтичних ін’єкцій у світі, багато з яких є медично необґрунтованими. Люди самі просять їх – зокрема для своїх дітей – і лікарі охоче погоджуються, каже Мір.

“Поріг для застосування ін’єкцій має бути дуже високим. Їх слід робити лише при загрозливих для життя станах. При легких і середніх захворюваннях слід використовувати пероральні препарати”, – підкреслює Мір.

Дефіцит ліків і витратних матеріалів також підживлює небезпечні практики. Попит на ін’єкції створює тиск на ресурси, які в державних лікарнях розподіляються за квотами під контролем керівництва.

“Вони мають обмежену кількість ресурсів і повинні розтягнути їх на весь місяць, – каже Мір. – Чи розуміють вони, де економія стає небезпечною? І де потрібно витрачати кошти?”

Під час нашої прихованої зйомки ми виявили, що у відділеннях часто бракує матеріалів, а пацієнтам, які могли собі дозволити рідкий парацетамол, казали приносити його із собою.

“Нас змушують звітувати за кожну краплю ліків”, – сказала одна медсестра.

Підпис до фото,Ми зафіксували, як персонал не використовує рукавички та робить ін’єкції через одяг пацієнтів

Практики, зафіксовані в THQ Taunsa, повторюють ті, що спостерігалися під час попередніх спалахів в інших регіонах Пакистану.

У 2019 році сотні дітей у місті Ратодеро, провінція Сінд, отримали позитивний результат на ВІЛ, причому більшість із них мали батьків із негативними тестами.

Місцевий педіатр доктор Імран Арбані повідомив BBC, що в медичних історіях цих дітей були часті відвідування клінік і численні ін’єкції, “тож зараження, ймовірно, сталося в одному з цих медичних закладів”.

До 2021 року кількість ВІЛ-позитивних дітей у цьому районі зросла до 1500 – і навіть зараз нові випадки продовжують з’являтися.

Поки ми проводили зйомку в Таунсі, кластер випадків зафіксовали в Карачі. У районі SITE Town діти, яких лікували в місцевій державній лікарні Kulsoom Bai Valika Hospital, згодом отримували позитивні результати на ВІЛ.

Серед них – дворічна Мікаша.

Підпис до фото,Дворічна Мікаша – одна з дітей у Карачі, у яких виявили ВІЛ, попри негативні тести її батьків

Один із членів родини повідомив, що персонал лікарні використовував той самий шприц для кількох дітей: “Вони набирали ліки в той самий шприц, вводили одній дитині, потім знову набирали і вводили іншій”.

Медичний суперінтендант лікарні доктор Мумтаз Шейх заявив в інтерв’ю, що “кваліфіковані лікарі ніколи не використовують шприци повторно”, і що “у державних лікарнях такого не відбувається”.

Однак федеральний міністр охорони здоров’я публічно підтвердив, що спалах із 84 випадків був спричинений повторним використанням забруднених шприців у цій лікарні.

Коли ми передали результати нашого розслідування національному уряду, речник заявив, що влада “оперативно діяла в межах своїх повноважень для розслідування занепокоєнь [та] впровадження заходів інфекційного контролю”, а відповідні рекомендації були надіслані медичним закладам у березні 2025 року.

Повертаючись до Таунси, родина Асми каже, що вона втрачає вагу і тепер змушена все життя лікуватися від вірусу, якого ніколи не мала б отримати.

Підпис до фото,Для таких дітей, як Асма, стигма, пов’язана з ВІЛ, ускладнює життя

Через стигму сусіди часто забороняють своїм дітям гратися з нею, що залишає її ізольованою, окрім того, що вона хвора, кажуть у родині.

Вона запитує матір: “Що зі мною не так?”.

Стоячи біля могили брата, Асма каже, що сумує за ним: “Він тепер із Богом”.

Вона розповідає BBC Eye, що старанно навчається в школі.

“Коли я виросту, – каже вона, – я хочу стати лікарем”.