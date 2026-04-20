Ірландія планує згортати підтримку українців і пропонувати виплати за повернення.

Уряд країни розглядає суттєве скорочення програм підтримки українських біженців, включно з припиненням державного житла та переглядом дії директиви про тимчасовий захист ЄС, пише The Times.

За словами міністра з питань міграції Колма Брофі, протягом наступних 12 місяців планують:

завершити контракти на розміщення близько 16 тисяч українців;

поступово скасувати державне забезпечення житлом;

зменшити, а згодом і припинити компенсації за проживання.

Паралельно готують програму добровільного повернення з фінансовою допомогою — зараз вона становить до €2500 на особу або до €10 000 на сім’ю, і може бути збережена або переглянута.

Дуже важливо, щоб у найближчі місяці ми досягли двох цілей: зменшили виплати до 400 євро, а потім повністю їх припинили; а також відмовилися від державного забезпечення житлом.

Із 2022 року в Ірландії тимчасовий захист отримали понад 125 тисяч українців. Влада пояснює зміни тиском на житловий ринок і необхідністю скорочення бюджетних витрат. Остаточне рішення має затвердити уряд найближчим часом.