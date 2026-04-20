Протягом 19 квітня рятувальники ліквідували 7 пожеж на території Миколаївської області.

У Корабельному районі Миколаєва під час пожежі на балконі квартири (7-й поверх дев’ятиповерхівки) вогнеборці за допомогою автодрабини врятували жінку 1964 р.н. Медики її оглянули — госпіталізація не знадобилася.

У Центральному районі міста сталася пожежа в квартирі п’ятиповерхового будинку. Через щільне задимлення рятувальники евакуювали 12 осіб, серед них — 2 дітей. Постраждалих немає. Пожежу ліквідували на площі 15 кв. м.

У селі Кам’янка Чорноморської громади Миколаївського району загорілася господарча споруда — вогонь ліквідували на площі 8 кв. м.

Ще у 4 випадках горіли суха трава, очерет і сміття в різних районах області. Загальна площа цих пожеж перевищила 4 000 кв. м.

Причини виникнення пожеж наразі встановлюються. До їх ліквідації залучалися 36 рятувальників і 10 одиниць техніки ДСНС. Також працювали вогнеборці місцевої пожежної охорони «Коблево».