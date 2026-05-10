Кремлівські пропагандистські агенції ТАСС та РІА Новини опублікували повідомлення про спалах хантавірусу, який нібито поширився серед українських військових.

«У Харківській, Сумській та Львівській областях масово поширюється хантавірус. Через нього українські підрозділи у Харківській та Сумській областях зазнають небойових втрат. Примітно, що українські командири забороняють надавати медичну допомогу хворим військовослужбовцям, вважаючи, що вони намагаються уникнути участі у бойових діях», – пише Астра з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

І що цікаво – найбільше росіяни налякали самих себе, бо у російських пабликах, пов’язаних з прикордонними повідомленнями, вже переймаються, що вони наступні.

«Воронезька область під загрозою поширення хантавіруса. Через спалах в Україні вірус може перекинутися на прикордонні регіони Росії, включаючи Воронезьку область», — сказано в одній із таких публікацій.

Заслужена лікарка України Ольга Голубовська розповіла про цей вірус, а заодно спростівала безпідставні повідомлення російських джерел про смертельні випадки від хантавірусу серед бійців ЗСУ.

-Я неодноразово читала докторам лекції з хантавірусів і якось отримала таке запитання – скільки у нас випадків захворювання та навіщо говорити про інфекцію, якої практично немає.

Тоді я відповіла, що хантавірусної інфекції у нас не так мало, вона досить поширена по всій території України. Інша справа, що діагностуються, як правило, лише важкі випадки, що протікають з так званою геморагічною лихоманкою з нирковим синдромом (ГЛПС) – хвороби, що клінічно схожа з лептоспірозом. Але тепер перший в історії складний спалах хантавірусної інфекції на круїзному кораблі, який представляє особливий інтерес як для епідеміологів, так і для клініцистів.

Хантавіруси мільйони років співіснують з гризунами, викликаючи у них безсимптомну інфекцію, що супроводжується виділенням вірусу із сечею, слиною та послідом все життя. Людина заражається, вдихаючи пил із висохлими виділеннями, а також (рідше) при контактах із забрудненими поверхнями. І лише для хантавіруса Анд (виявленого на кораблі) задокументовано обмежену передачу від людини до людини.

Цей спалах – рідкісне поєднання небезпечного штаму (викликає важкий кардіопульмонарний синдром, в нашій країні не спостерігається, у нас ГЛПС), замкнутого середовища та глобального переміщення людей.

На кораблі карантин до 8 тижнів, серед підтверджених випадків майже половина загиблих, найімовірніше, саме від кардіопульмонарного синдрому, хоча офіційного підтвердження діагнозу ще немає.

За класифікацією CDC хантавіруси належать до Категорії C можливих агентів біологічних атак. Це збудники, які широко поширені в природі, зараз не становлять найвищої загрози, але можуть бути модифіковані для масового поширення в майбутньому.

Звичайно, зараз не йдеться ні про яке глобальне поширення, тим паче пандемію. Йде розслідування та спостереження, транспортування хворих. Близько 40 пасажирів висадилися на о.Святої Олени ще до карантину, хоча вже був один померлий, але не було підтвердження зв’язку з хантавірусною інфекцією. Серед них люди більш ніж із 23 країн, їх розшукують та відстежують для моніторингу, практично всі вже ідентифіковані.

Хантавіруси викликають ГЛПС (геморагічна лихоманка з нирковим синдромом, або мишача лихоманка, смертність близько 12%) та хантавірусний кардіопульмональний синдром (смертність до 60%). Іноді трапляється т.зв. Епідемічна нефропатія – легка форма ГЛПС. У нашій країні та в Європі зустрічається лише ГЛПС, кардіопульмонарний синдром – лише у Північній та Південній Америці.

Цікаво, що саме ці віруси вважаються ймовірною причиною виникнення епідемії у XVI столітті, яка винищила народність ацтеків. Також обговорюється питання про роль хантавірусів у виникненні знаменитої англійської пітниці – загадкового захворювання, що виникло в 1485 р. і характеризується високою етнічною вибірковістю (переважно вражало англійців). Востаннє спалах стався 1551 р., після чого лихоманка зникла назавжди.

З 2013 року жодна вакцина проти хантавірусів не затверджена для використання на території Європи та Америки. У Китаї використовують інактивовану вакцину проти певного штаму вірусу. У Росії в Інституті поліомієліту та вірусних енцефалітів ім. М.П.Чумакова у 2011 р. розроблено вакцину проти ГЛПС, яка у своєму складі містить антигени двох серотипів хантавірусів.

Хантавіруси є агентами, які можуть бути використані як біологічна зброя.