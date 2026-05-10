Танцювати танго, щоб боротися з хворобою Паркінсона, — саме таку інноваційну методику застосовують в Аргентині. Цей характерний танець регіону Ріо-де-ла-Плата перетворився на ефективний інструмент реабілітації. Завдяки рухам танго пацієнти можуть покращити баланс, координацію та моторику, які страждають через це захворювання.

Про це пише RFI Українською.

У столиці Аргентини Буенос-Айресі, в одному з районів міста, група з близько п’ятнадцяти учасників — або, як їх тут називають, танцівників — за сигналом викладача починає виконувати рухи ногами вперед і назад.

Заняття «танго-терапія при Паркінсоні» починаються з ретельної розминки. Учасники поступово «пробуджують» кожен м’яз, розробляють суглоби та готують тіло до руху. Після цього вони стають у пари та починають освоювати перші кроки танго — з його характерними паузами та плавними переходами.

Викладач Манукo Фірмані пояснює: «Ходьба — це вже танго».

Саме порушення ходи є одним із головних симптомів хвороби Паркінсона. Тому під час занять особлива увага приділяється впевненості рухів і правильному напрямку тіла.

У танго рух починається з грудей — ніби зсередини. Людина рухається вперед усім тілом, що допомагає відновити природну координацію.

Реальні результати: як танго допомагає пацієнтам

71-річна Сільвія залишила свою тростину біля стіни, сама ти часом кружляє у танку. Танго-терапією вона займається вже понад рік.

«Через хворобу Паркінсона важко тримати рівновагу. Але коли я танцюю — мене ніби несе музика», – ділиться жінка.

Вона також помічає, що після занять у неї зменшується біль у спині, зникає скутість та й загальне самопочуття стає значно краще.

Інший учасник, 79-річний Хорхе, зазначає, що танго допомагає й у повсякденному житті: «Після занять легше тримати баланс — обійти яму, піднятися на бордюр чи зайти в автобус».

Когнітивні переваги танго

Окрім фізичних змін, танго при хворобі Паркінсона позитивно впливає і на мозок. «Існують наукові дослідження, які показують, що танго покращує когнітивні здібності, втрачені пацієнтами», — каже доктор Родрігес-Кірога, невролог лікарні Рамос Мехія, де танго використовується як реабілітаційна терапія вже 15 років.

У міру прогресування хвороби пацієнти втрачають здатність виконувати багато завдань одночасно. А танго, як правило, є багатозадачною діяльністю: потрібно слухати музику, розуміти партнера та щось пропонувати, дотримуватися ритму, не стикаючись із сусідами… Потрібно виконувати багато завдань одночасно.

Це створює потужне навантаження на мозок і допомагає уповільнити розвиток хвороби.

Психологічна підтримка та боротьба з ізоляцією

Танго впливає не лише на тіло, а й на емоційний стан. Учасниця Мірта каже: «На півтори години ми забуваємо про все. Можливість танцювати, співати, відпускати та робити те, що тобі подобається, дуже корисна».

Також майстер-класи з танго-терапії також допомагають боротися з ізоляцією та депресією, які часто переслідують пацієнтів із хворобою Паркінсона.

«Тут панує відчуття спільноти, якого немає більше ніде. Можливо, це тому, що ми всі в одному човні. Ми всі хворі, але танці змушують нас почуватися добре. І ми живемо сьогоденням», – пояснює 78-річна Марія, яка не пропускає жодного сеансу.

Так народний танець перетворився на фективний метод реабілітації при хворобі Паркінсона, який допомагає людям крок за кроком повертати контроль над своїм тілом і життям.

