Іспанія заявила, що почала евакуювати іспанських пасажирів з круїзного лайнера, що постраждав від спалаху хантавірусу та стояв на якорі поблизу Тенерифе в неділю, а за ним продовжили евакуацію громадян інших країн.

Про це повідомляє Reuters.

Громадяни Іспанії першими висадилися на невеликих човнах групами по п’ять осіб, яких доставили на берег, де їх пересадили на автобуси та відвезли до місцевого аеропорту.



Пасажири, які не мають жодних симптомів вірусу, сядуть на рейс назад до Мадрида на іспанському військовому літаку та будуть доставлені до лікарні для карантину, повідомили урядовці, наголосивши, що вони не матимуть контактів з громадськістю.

Розкішний круїзний лайнер вирушив до Іспанії в середу з узбережжя Кабо-Верде після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я та Європейський Союз попросили країну організувати евакуацію пасажирів після виявлення спалаху хантавірусу.

НА СУДНІ НЕ ВИЯВИЛИ ГРИЗУНІВ

Країни, включаючи Бельгію, Францію, Німеччину, Ірландію, США, Великобританію та Нідерланди, підтвердили в суботу, що вони відправили літаки для евакуації своїх громадян на борт, хоча місцеві органи влади на Канарських островах заявили, що не всі літаки прибули до ранку неділі.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила в п’ятницю, що вісім людей, яких більше немає на судні, захворіли, включаючи трьох, хто помер – голландську пару та громадянина Німеччини; з восьми підтверджено зараження вірусом у шести, ще у двох є підозра на випадок захворювання.

Усі пасажири MV Hondius вважаються контактами високого ризику як запобіжний захід, повідомило Європейське агентство охорони здоров’я пізно в суботу в рамках своєї екстреної наукової рекомендації, додавши, що ризик для населення загалом залишається низьким.

ВООЗ рекомендувала 42-денний карантинний період для пасажирів на борту судна, починаючи з неділі.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії додало у звіті, що судно пройшло відповідні медичні перевірки: «Щороку з Аргентини та Чилі, батьківщини вірусу, прибуває понад 500 круїзних суден, проте спалах цієї хвороби ніколи не траплявся на європейській території, тому ймовірність того, що це станеться стосовно цього судна, є малоймовірною».

Хантавірус зазвичай поширюється гризунами, але в рідкісних випадках може передаватися від людини до людини.

«Згідно з інформацією, наданою експертами, які перебували на борту судна, гігієнічні та екологічні умови є належними, і вони не виявили гризунів, тому передача вірусу через контакт з гризунами на борту малоймовірна», – йдеться у звіті.

Пасажири не покинуть судно, доки не прибуде призначений їм евакуаційний літак, повідомили іспанські чиновники.

Пасажири з Нідерландів будуть наступною групою, яка покине судно, а їхній літак також перевезе пасажирів з Німеччини, Бельгії та Греції, повідомила в неділю міністр охорони здоров’я Іспанії Моніка Гарсія.

Після цього пасажири з Туреччини, Франції, Великої Британії та США будуть евакуйовані, додала міністр, спілкуючись з журналістами в порту Тенерифе.

«Останній рейс операції вилітає з Австралії… Це найскладніший рейс, який має прибути завтра вдень», – сказала Гарсія, додавши, що останній рейс забере шістьох людей з Австралії, Нової Зеландії та інших азійських країн.

Тридцять членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де судно буде продезінфіковано.

Нагадаємо, що на судні є 5 українців, всі вони члени екіпажу. Стан здоров’я п’яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС