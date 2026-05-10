Для людей, які вже скинули вагу або сидять на дієті, нове дослідження показує: простий денний норматив кроків допоможе уникнути його повернення.

Людям, які худнуть на дієті, слід проходити близько 8 500 кроків на день, щоб зберегти досягнутий результат і запобігти поверненню ваги.

Про це йдеться в новому дослідженні Європейської асоціації з вивчення ожиріння, повідомляє Еuronews.

“Близько 80% людей з надмірною вагою або ожирінням, які спочатку худнуть, протягом трьох-п’яти років набирають частину або всю скинуту вагу назад, – сказав Марван Ель Гох, співавтор дослідження з Університету Модени та Реджо-Емілії в Італії. – Пошук стратегії, яка б дозволила вирішити цю проблему і допомогла людям зберігати нову вагу, має величезне клінічне значення».

Однією з найпоширеніших рекомендацій у програмах зниження ваги є збільшення кількості кроків на день; однак, як зазначають автори роботи, як і раніше, неясно, навіщо, коли і скільки саме потрібно ходити.

Прагнучи виробити загальну думку, скільки потрібно ходити людям, які намагаються схуднути, дослідники проаналізували кілька клінічних випробувань за участю приблизно 4 000 пацієнтів.

У цих дослідженнях порівнювали 1 987 пацієнтів, які проходили програми зі зміни способу життя — з рекомендаціями щодо харчування, порадами більше ходити і вважати кроки, — з 1 771 пацієнтом, які або просто дотримувалися дієти, або зовсім не отримували лікування.

У першій групі до кінця фази зниження ваги середня кількість кроків на день зросла до 8 454, і, як показало дослідження, учасники значно схудли – у середньому на 4,39% маси тіла, тобто приблизно на 4 кг.

«Учасників завжди слід мотивувати доводити своє щоденне навантаження приблизно до 8 500 кроків на етапі зниження ваги і зберігати цей рівень фізичної активності на етапі утримання, щоб допомогти їм не набрати вагу знову», — сказав Ель Гох.

Оскільки поширеність ожиріння у всьому світі зростає і, згідно з Атласом глобального ожиріння (World Obesity Atlas), до 2035 року може досягти 30%, дослідники все більше уваги приділяють змінам способу життя та заходам, здатним покращити результати лікування ожиріння.

Автори наголошують, що такий прогноз викликає серйозну тривогу.

Надмірна вага та ожиріння пов’язані з численними супутніми медичними та психічними порушеннями, серйозно підвищують фінансове навантаження на системи охорони здоров’я та мають виражені соціальні наслідки, які можуть призводити до важкої інвалідизації та підвищеного ризику смерті, йдеться у дослідженні.

Нещодавні дослідження показали, що у людей з ожирінням ризик важких інфекцій на 70% вищий, при цьому кожна десята смерть від інфекційних захворювань у світі потенційно може бути пов’язана з ожирінням.

Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я ставило завдання до 2025 року зупинити зростання поширеності ожиріння серед дорослих на рівні 2010 року, проте жодна європейська країна її не виконала: порівняно з 1975 роком показники зросли на 138%.

У новому плані дій у боротьбі з неінфекційними захворюваннями на 2022–2030 роки поставлена ​​мета до 2030 року досягти 30-відсоткового відносного зниження середнього індексу маси тіла, у тому числі за рахунок запобігання дитячому ожирінню.

