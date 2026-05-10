Після кількох інцидентів із дронами Україна бажає надіслати своїх експертів до країн Балтії для зміцнення повітряної безпеки і вже зв’язалася з посольством Естонії з цього приводу.

Точний зміст плану ще з’ясовується, але наразі уряд Естонії очікує від українців насамперед кращого контролю над власними дронами.

Про це пише ERR.ee, передає Інше ТВ.

Мешканців Латвії поінформували про можливу повітряну загрозу також рано вранці в суботу, лише через кілька днів після падіння двох дронів та пошкодження нафтосховища.

У зв’язку з цими інцидентами Україна розглядає можливість відправки експертів з питань безпеки до країн Балтії. З цього приводу вже зв’язалися з посольством Естонії в Україні, але не з Збройними силами чи міністерством.

«Звісно, це все потребує уточнення та роз’яснення, що саме це означає, що вони самі мали на увазі. Цим ми зараз негайно почнемо займатися. Безумовно, найпростіший спосіб для українців утримати свої дрони подалі від нашої території — це краще контролювати свою діяльність», — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Україна має право захищати себе і вражати російські цілі, але, за словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкна, уряд, безумовно, стурбований можливими серйозними інцидентами. Про зменшення ризиків з українцями вже говорили, але водночас треба розуміти, що їхні дрони літають поблизу нашого кордону не просто так.

«Якщо говорити про ситуацію безпосередньо біля кордонів НАТО, то у випадку, якщо Росія застосує ракетну систему чи щось подібне, що може потрапити на територію НАТО, то насправді Росія боїться НАТО і в такому випадку просто не хоче ескалації військового конфлікту. Однак це знову ж таки небезпечно з іншого боку, що Росія може взяти під контроль українські дрони і надіслати їх до нас уже націленими кудись, де, наприклад, є людські жертви», – сказав Цахкна.

Не варто очікувати від України, що вона поділиться своїми планами атак з країнами Балтії.

«Якщо говорити про конкретні випадки та траєкторії польотів, то Україна має вирішити, чи повідомляти нам про це, чи ні. Загалом це оперативна інформація», — сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Україна не припиняє своїх атак на російські порти в Балтійському морі, тому таких випадків із дронами дуже важко уникнути.

«Зрозуміло, що тут має бути якийсь момент взаємної співпраці та врахування інтересів один одного. На мою думку, Естонія повинна проактивно займатися цим сама, а не чекати, поки Україна виступить з якимись своїми пропозиціями», — зазначив експерт з питань безпеки Райнер Сакс.

Міністри оборони Естонії та України востаннє спілкувалися тиждень тому, коли один дрон на короткий час потрапив у повітряний простір Естонії. За словами Певкура, було розглянуто всі ті заходи, про які говорилося раніше.

«Можна змінити траєкторію польоту, можна контролювати політ дронів завдяки вбудованим у них так званим «kill switch», тобто автоматичним системам знищення – якщо видно, що дрон збивається з курсу, то можна автоматично знищити його на відстані», – сказав Певкур.

