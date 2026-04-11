

Естонія, Латвія та Литва заперечують причетність до повітряних атак на територію Росію – про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн.

У тексті голови МЗС «категорично відкидають поточну російську дезінформаційну кампанію» проти їхніх країн як цілком безпідставну:

«Країни Балтії ніколи не дозволяли використовувати свої території та повітряний простір для атак безпілотників на цілі в Росії».

Дипломати зазначають, що раніше вже спростовували ці звинувачення й повідомляли про це тимчасовим повіреним у справах російських дипломатичних місій у Таллінні й Вільнюсі 27 березня та Ризі 31 березня.

«Незважаючи на офіційну реакцію, Росія продовжує брехати», – йдеться в заяві.

Відомства нагадують, що Україна захищається від повномасштабної російської агресії, дотримуючись статті 51 Статуту ООН, і закликають Москву зупинити бойові дії та вивести свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України.

«Країни Балтії залишаються повністю солідарними з Україною», – додали підписанти.

На заяву відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який подякував партнерам.

«Вдячний главам МЗС Естонії, Латвії та Литви — Маргусу Цахкні, Байбі Браже та Кястутісу Будрісу — за їхній чіткий і своєчасний голос правди перед обличчям російської дезінформації. Ми підтримуємо наших балтійських союзників у спростуванні безпідставних заяв росії.

Постійна брехня Москви спрямована на підрив нашої єдності, послаблення нашої рішучості та уникнення відповідальності за свої злочини. Наша відповідь має бути протилежною: єдність, рішучість і притягнення росії до відповідальності.

Дякую нашим балтійським друзям за підтримку України та нашої спільної справи — покласти край російській агресії й відновити безпеку, мир і справедливість для наших народів».