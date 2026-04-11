Якщо класична паска для вас — це вже пройдений етап, саме час додати святковому столу трохи гастрономічного глянцю. Шоколадна паска зі смачною начинкою, мов десерт із меню модної кондитерської, але насправді її легко приготувати вдома.
Сучасна великодня кухня дедалі більше відходить від суворої класики. Сьогодні паска — це не лише символ, а й поле для експериментів. Шоколадні, з начинками, з горіхами чи кремами, вони стають справжніми гастрономічними десертами. Рецепт від фудблогерки Каті Рибалки — ідеальне поєднання традиції та тренду.
Паска Фереро Роше поєднує пухке шоколадне тісто, насичений смак какао та улюблені десертні акценти: Nutella, фундук і білий шоколад. Ідеально для тих, хто хоче здивувати гостей чи просто потішити себе.
Інгредієнти
Для опари
- дріжджі 45 г
- молоко (тепле) 300 мл
- цукор 3 ст. л
- борошно 3 ст. л
Для тіста
- жовтки 8 шт.
- цукор 200 г
- ванільний цукор 10 г
- сіль
- борошно 650 г
- какао 150 г
- вершкове масло (м’яке) 150 г
Для начинки
- Nutella
- фундук
- білий шоколад
Приготування
@katya_rybalka А ми продовжуємо рубрику «експерименти» і сьогодні паска Ferrero Rocher 😋 Пухка шоколадна паска з начинкою з Nutella 🌰, фундуком і білим шоколадом 🤤 @Артем Горбенко/ Мастершеф13 Розкладка на 3 середні паски: На опару: – дріжджі 45 г – молоко тепле 300 мл 🥛 – цукор 3 ст.л – борошно 3 ст.л Відкласти в тепле місце на 20 хв. Тим часом готуємо тісто далі. – 8 жовтків – 200 г цукру – ванільний цукор 10 г – дрібна солі 🧂 Перетерти все разом, потім змішати з опарою. Далі вмішати борошно 650 г Какао 150 г 🍫 Далі мʼяке вершкове масло 150 г 🧈 Відкласти в тепле місце на 1,5-2 год. Сформувати паски і вкласти у форму на 1/3 і відкласти підніматись на 40 хв. Випікати 40 хв 180 градусів. #паска #катярибалка #мастершеф ♬ Зірочка палай 3.04 – Анна Тринчер
- У тепле молоко додайте дріжджі, цукор і борошно.
- Добре перемішайте та залиште у теплому місці на 20 хв, щоб опара піднялась.
- Жовтки перетріть із цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до однорідної маси та змішайте з готовою опарою.
- Додайте борошно та какао, перемішайте.
- Потім введіть м’яке вершкове масло та добре вимісіть тісто до гладкої текстури.
- Накрийте тісто та залиште у теплому місці на 1,5–2 години, щоб воно збільшилось в об’ємі.
- Розкладіть тісто у форми, заповніть їх приблизно на 1/3.
- Залиште ще на 40 хв для підйому.
- Випікайте у розігрітій духовці до 180°C приблизно 40 хв.
- Коли паски вистигнуть, обережно відріжте вершечок, дістаньте середину, та заповніть нутелою, горіхами та білим шоколадом.
- Закрийте паску відрізаним вершечком і полийте зверху розтопленим шоколадом.
- Готові паски також можна додатково прикрасити Nutella, горіхами чи білим шоколадом.