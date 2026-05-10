Територія особливої ​​економічної зони “Алабуга” протягом року розширилася на 340 гектарів. Як свідчить порівняння супутникових знімків за травень 2025 та травень 2026 року, будівництво нових ангарів триває у північній частині зони, крім того, за рік було добудовано нові житлові та виробничі приміщення у її центральній частині.

Про це повідомляє російська редакція «Радіо Свобода».

Північна частина ОЕЗ “Алабуга”: другий знімок, зроблений у травні 2026 року, перший – у травні 2025-го:

Як випливає з супутникових знімків, зовсім недавно, у квітні 2026 року, активні будівельні роботи почалися також на території площею понад 450 гектарів на південь від ОЕЗ “Алабуга”, з іншого боку від федеральної автомобільної дороги М-12 “Схід”, що проходить поряд із зоною. Також на знімках видно ще одну автомобільну дорогу, що споруджується, яка веде від цієї траси до особливої ​​економічної зони.

Південна частина ОЕЗ “Алабуга”: другий знімок, зроблений у травні 2026 року, перший – у травні 2025-го:

Особлива економічна зона “Алабуга” – основне місце виробництва ударних дронів “Герань”, спроектованих на базі іранських “Шахедів”. Щоночі російські військові атакують Україну від 100 до 400-600 таких безпілотників, які були серйозно вдосконалені в порівнянні зі своїми іранськими “прабатьками” і навіть, за даними джерел агентства Associated Press, реекспортувалися до Ірану після початку війни на Близькому сході.

У лютому 2026 року Радіо Свобода з’ясувало, що на території ОЕЗ “Алабуга” розгорнуто щонайменше 19 веж для протидії повітряним атакам. Вони, ймовірно, оснащені великокаліберними кулеметами, проте нещодавно поряд з “Алабугою” OSINT-аналітики помітили і першу вежу для зенітно-ракетного комплексу “Панцир”, подібну до тих, на яких цим системи ППО встановлені навколо Москви та резиденції Володимира Путіна на Валдаї. ОЕЗ “Алабуга” вже кілька разів зазнавала атак українських дронів: наприклад, 2 квітня 2024 року, 23 квітня 2025 року, 15 червня 2025 року, але серйозних збитків підприємствам, що розташовані на її території, вони не завдали.

Для виробництва “Гераней” Росія активно вербує через коледж “Алабуга Політех” студентів, а також мігрантів із різних країн світу. 5 травня 2026 року Великобританія ввела санкції проти 35 юридичних та фізичних осіб із Росії, причетних до такого вербування. 26 квітня ігрова платформа Twitch заблокувала акаунти стримерів, які вели трансляції з чемпіонату з Counter-Strike 2 від “Алабуги Політеха” та розміщували рекламу коледжу. Причиною блокувань стало те, що місце проведення чемпіонату, який транслювали облікові записи, знаходиться під санкціями ЄС.

За 2024 рік Росія атакувала Україну майже 11 тисяч ударних дронів. У 2025 році ця кількість зросла в кілька разів: за даними Повітряних сил України, російські військові атакували Україну більш ніж 50 тисячами безпілотників, з яких майже 30 тисяч випускалися в ЕВЗ “Алабуга” та в Іжевську модифікаціями іранських “Шахедів”.

