Катарський танкер Al Kharaitiyat, завантажений СПГ, став першим судном країни, яке успішно подолало заблоковану Ормузьку протоку з моменту початку повномасштабного конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg, передає ua.new.

Це досягнення розцінюють як перший реальний крок до відновлення енергетичної стабільності в регіоні.

Судно, що належить компанії Nakilat, завантажилося на гігантському терміналі Рас-Лаффан на початку травня.

Згідно з даними систем відстеження суден, наразі танкер уже залишив небезпечну акваторію протоки та прямує через Оманську затоку до порту Касім у Пакистані.

Цей рейс став можливим завдяки складним дипломатичним домовленостям, де Пакистан виступив посередником.

Тегеран погодився надати спеціальний дозвіл на прохід північним маршрутом уздовж свого узбережжя, аби продемонструвати готовність до певних гуманітарних та економічних поступок.

Видання Bloomberg зазначає: «Танкер, імовірно, пройшов північним маршрутом уздовж узбережжя Ірану, який був погоджений Тегераном».

Це перший випадок успішного транзиту після низки невдалих спроб інших суден, які були змушені розвертатися через загрозу атаки.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп раптом зупинив нову операцію в Ормузькій протоці, щойно ним оголошену