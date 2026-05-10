Центральний районний суд Миколаєва 8 травня визнав незаконними та скасував пункти рішення міської ради 2009 року щодо земельної ділянки у мікрорайоні Соляні, де планували звести автозаправний комплекс. Розгляд справи у суді тривав близько 13 років.

Відповідне рішення 8 травня ухвалив Центральний районний суд міста Миколаєва. Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв» з посиланням на документ, який журналістам надав місцевий житель Олександр Черно.

Згідно з матеріалами справи, позивачі звернулися до суду з вимогою визнати незаконними та скасувати пункти 26 та 26.4 рішення Миколаївської міської ради від 12 листопада 2009 року щодо вилучення, надання та передачі земельних ділянок.

Суд дійшов висновку, що під час ухвалення рішення міськрада порушила процедуру організації громадських слухань. У рішенні зазначається, що мешканців прилеглих будинків належним чином не поінформували про зміну цільового призначення земельної ділянки та можливі наслідки такого рішення.

Крім того, суд врахував, що зміна цільового призначення ділянки могла порушувати права місцевих жителів на безпечне довкілля та участь у вирішенні питань місцевого значення.

У результаті суд задовольнив позов частково та визнав незаконними й скасував відповідні пункти рішення міської ради. Також із Миколаївської міської ради постановили стягнути судові витрати на користь позивачів.

“Прошу зазначити, що всі 13 років цієї боротьби ми завжди вигравали, тому що Бог на нашому боці”, — говорить місцевий житель Олександр Черно.

Що відомо про справу

У 2008 році земельну ділянку біля будинку №11 на проспекті Героїв України у Миколаєві передали в оренду товариству “Миколаївський Реабілітаційний Центр-Буд” для будівництва центру реабілітації людей з інвалідністю. Уже у 2009 році міськрада змінила цільове призначення ділянки — під будівництво автозаправного комплексу.

Жителі мікрорайону Соляні висловились проти будівництва АЗС поблизу житлових будинків та звернулися до суду. Вони заявляли про порушення санітарних, екологічних та містобудівних норм, а також відсутність громадських слухань.

У 2013 році суд скасував рішення міськради, а згодом це рішення підтримав апеляційний суд. Пізніше справу неодноразово переглядали в різних інстанціях. У 2016 році ДАБІ анулювала дозвіл на будівництво АЗС.

У 2019 році забудовнику відмовили у продовженні оренди земельної ділянки, а в 2020 році територію визнали зеленою зоною рекреаційного призначення.

Як повідомляло Інше ТВ, у Миколаєві жителі намагаються відстояти зелену зону, де заради будівництва АЗС мають знести понад 180 дерев.

Так, 2 липня 2025 року відбулись громадські слухання з приводу будівництва АЗС у Миколаєві, задля чого хочуть знести 182 дерева, – миколаївці розкритикували звіт ОВД.

1 серпня 2025 року Управління екології Миколаївської ОВА відмовило у видачі висновку з ОВД щодо будівництва АЗС у Миколаєві, задля чого треба було знести 182 дерева.

У листопаді 2025 року відбулися громадські обговорення Повідомлення про початок планованої діяльності ТОВ «СВІТ ЗДОРОВ’Я», яка і передбачала будівництво АЗС та знесення дерев.

31 березня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оприлюднило Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво автозаправного комплексу, АГЗП та магазину сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, пр.Богоявленський ріг вул.Кобера». І він позитивний.

В середині квітня 2026 року Держекоінспекція провела комісійне обстеження на місці будівництва АЗС у Миколаєві – доля 185 дерев під питанням (ФОТО)