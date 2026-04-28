Українська TAF Industries та фінська компанія Summa Defence підписали меморандум про масштабування виробництва дронів у Фінляндії.

Про це повідомляє «Мілітарний».

У межах ініціативи Build with Ukraine компанії створять спільне підприємство, спрямоване на розгортання промислових виробничих потужностей на території безпечних країн-партнерів.

Партнерство має на меті спільне виробництво продукції TAF Industries відповідно до потреб Сил оборони України. Для цього планується використання виробничої інфраструктури та технологічної екосистеми Summa у Фінляндії.

«Інтеграція в європейську оборонну екосистему, а також забезпечення додаткових можливостей постачання для Сил оборони України є ключовими пріоритетами для TAF Industries. Поєднуючи наш операційний досвід і перевірені в бойових умовах технології з можливостями Summa щодо масштабування виробництва, ми створюємо потужний альянс для зміцнення військового потенціалу України та Фінляндії», — зазначив Володимир Зіновський, CEO TAF Industries.

Співзасновник Summa Defence зауважив, що таким чином формується оборонна екосистема як для Північної Європи, так і для України.

У портфелі TAF Industries — понад 30 одиниць оборонної продукції, зокрема FPV-дрони, розвідувальні БПЛА, дрони-перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, рішення для дистанційного керування та інші технології для сучасного поля бою.

TAF Industries має власний центр досліджень і розробок, розподілену мережу виробничих потужностей і команду кваліфікованих інженерів.

Summa Defence — фінська група оборонних і безпекових технологій, яка зосереджена на створенні потужної промислової бази шляхом консолідації інноваційних малих і середніх підприємств, що спеціалізуються на оборонних технологіях і технологіях подвійного призначення.

