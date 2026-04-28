Легалізація заробітної плати залишається найактуальнішим питанням сьогодення. Тільки легально працевлаштований працівник має право на належну пенсію та відповідні соціальні гарантії. Про це у своєму коментарі наголошує начальниця управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області Галина Боненко.

ДПС Миколаївщини активно організовує роботу щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці, а саме проводить зустрічі з керівниками підприємств, роботодавцями з питань погашення заборгованості із заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та з питань підвищення рівня заробітної плати і легалізації доходів.

З метою зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, Головним управлінням ДПС у Миколаївській області спільно з місцевими органами влади вживаються заходи, направлені на залучення додаткових коштів та забезпечення надходжень з податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів у повному обсязі.

Так, у січні – березні 2026 року за результатами роботи комісій при райдержадміністраціях області та проведеної індивідуальної роботи фахівців податкової служби заслухано 356 керівників підприємств, у результаті чого 325 суб’єктами господарювання підвищено розмір заробітної плати до мінімального розміру. До бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 505,8 тис. грн, єдиного внеску – 618,2 тис. грн, військового збору – 140,5 тис. гривень. Також заслухано 304 фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), з яких 277 ФОП підвищили розмір заробітної плати, що забезпечило додаткові надходження до бюджету з податку на доходи фізичних осіб у сумі 431,2 тис. грн, єдиного внеску – 526,8 тис. грн, військового збору – 119,7 тис. гривень.

Як зазначила фахівчиня, сьогодні істотно зросли вимоги до належного оформлення найманих працівників та підвищено ступінь відповідальності роботодавців щодо недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Податкова служба Миколаївщини закликає суб’єктів господарювання офіційно укладати трудові договори з виплатою легальної заробітної плати не менше мінімальної та сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Громадянам необхідно вимагати від своїх роботодавців здійснювати виплату заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро і чесно, тобто не погоджуватись на виплату заробітної плати в «конвертах». Адже неофіційне працевлаштування позбавляє працівника соціального захисту, оскільки розмір майбутньої пенсії та інших соціальних виплат залежить від страхового стажу та заробітної плати. Крім того, бюджети втрачають значні надходження податку на доходи фізичних осіб, який є для них бюджетоформуючим.

Слід зазначити, що податкова служба регіону вживає дієві заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати. Так, з початку поточного року комісіями з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та соціальних виплат при райдержадміністраціях та безпосередньо податківцями заслухано керівників 9 підприємств.

За підсумками заслуховувань 8 підприємств погасили заборгованість у сумі понад 6 млн гривень. У результаті чого до бюджетів усіх рівнів надійшло майже 1,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,3 млн грн єдиного внеску.

З метою профілактики вчинення порушень у сфері державного регулювання оплати праці та дотримання норм законодавства щодо нарахування мінімальної заробітної плати фахівці ДПС Миколаївщини проводять позапланові перевірки, зокрема з початку 2026 року проведено 80 документальних перевірок.

За результатами контрольно-перевірочної роботи, в частині порушення податкового законодавства, донараховано податків та зборів разом із штрафними санкціями та пенею у розмірі 19,2 млн грн, до бюджету уже надійшло 6,2 млн гривень.

Крім цього, шляхом кабінетного аудиту у січні – березні 2026 року відпрацьовано 19 звернень громадян, які надійшли до ГУ ДПС у Миколаївській області, із них у 6 зверненнях порушувались питання використання неоформленої найманої праці.

Галина Боненко наголосила на неприпустимості допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин, адже використання незадекларованої праці – грубе порушення трудового законодавства. Нині, як ніколи, виплата заробітної плати повинна бути прозорою і відкритою!

Закликаємо роботодавців дотримуватися вимог трудового законодавства та легалізувати трудові відносини зі своїми працівниками. Створення належних умов праці для громадян з гідним рівнем оплати та забезпеченням соціальних гарантій працівникам стабілізує майбутнє нашої країни, допомагає боротися з російським агресором та наближає Перемогу. Разом – ми сила! – нагадують у ГУ ДПС у Миколаївській області.