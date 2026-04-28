В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї.

Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії рф на території України.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території об’єкта з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також наші воїни уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” в районі Охотничого, що в тимчасово окупованому українському Криму.

Окрім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.