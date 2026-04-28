У Туреччині планують налагодити масове виробництво дронів у всіх провінціях у межах трансформації моделі оборонного виробництва.

Про це сказав гендиректор компанії Baykar Халюк Байрактар на пресконференції, присвяченій виставці оборонної, авіаційної та космічної промисловості SAHA 2026, що проходитиме у Стамбулі 5-9 травня, передає Укрінформ із посиланням на видання SavunmaSanayiST.

“Ми прагнемо створити центри з виробництва дронів у 81 провінції. Таким чином, зможемо досягти виробничої потужності в мільйони дронів на всій території Туреччини”, – сказав Байрактар.

За його словами, такий підхід передбачає відхід від класичної централізованої моделі виробництва до моделі, здатної забезпечити безперервне виробництво навіть у кризових або воєнних умовах. Нові центри здійснюватимуть не лише виробництво, а й навчання, тестування та розробку.

Байрактар наголосив, що такий підхід відображає сучасні воєнні реалії, зокрема досвід російсько-української війни, коли великі централізовані виробничі об’єкти стають легкими цілями, натомість розподілені моделі виробництва значно стійкіші.

«Виробництво здійснюється у невеликих майстернях, за допомогою 3D-принтерів і простих прототипних систем. Ця на перший погляд проста модель демонструє високу ефективність у реальних умовах», — зазначив він.

За його словами, розподілене виробництво прискорює технологічний розвиток. Таким чином, традиційний підхід, що базується на дорогих і обмежених за кількістю платформах, поступається місцем дешевшим, масовим і легко відтворюваним системам.

Як повідомляло Інше ТВ, Туреччина збудує у Монголії патроновий завод, а можливо ще й спільний дроновий