Член депутатської групи «Відновлення України» Вадим Столар задекларував 377 картин – найбільше, серед усіх парламентарів. На другому місці у так званому рейтингу любителів живопису Сергій Тарута з «Батьківщини» – понад 250 картин. Детальніше про інших нардепів, які також згадали картини у деклараціях, – на інфографіці “Слова і Діла”.

У своїй декларації за 2025 рік Вадим Столар (ДГ «Відновлення України») вказав, що є власником 377 картин. Сергій Тарута (фракція «Батьківщина») задекларував 253 картини. На третьому місці за кількістю картин Григорій Суркіс ( ДГ «Платформа за життя та мир», колишня ОПЗЖ), який зазначив у свої декларації 120 картин. Майже таку ж саму кількість картин має Олександр Фельдман (ДГ «Відновлення України») – 118.

Позафракційний Гео Лерос вніс у декларацію як картини так і скульптури, всього – 96 витворів мистецтва.

Однакову кількість картин мають дома Віктор Бондар (позафракційний) і Констянтин Бондарєв з «Батьківщини» – 78.

Лідер фракції Європейська солідарність Петро Порошенко задекларував 45 картин. Депутат Сергій Льовочкін («Платформа за життя та мир», колишня ОПЗЖ) – 44, а його колега по фракції Сергій Ларін – 35.

Власником 26 картин, згідно з даними декларації, є позафракційний Віктор Балога. Член «Платформи за життя та мир» (колишня ОПЗЖ) Віктор Чорний має у власності 22 картини.

Данило Гетманцев (Слуга народу) задекларував 15 картин, його колега по фракції Олег Дунда – 11.

У решти народних депутатів, які згадані на інфографіці, менше десяти картин у декларації.