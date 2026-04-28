-Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. – написав Зеленський.

-Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов’язані. Такі оборудки порушують законодавство самої Держави Ізраїль. Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію.

Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі. Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими.

Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини.

Як повідомляло ІншеТВ,Україна попередила Ізраїль про наслідки, якщо він вирішить прийняти ще одне судно з краденим українським зерном. Але схоже, перестороги не подіяли – вчора вони прийняли друге судно.

Україна викликала посла, а в Ізраїлі відповіли грубо.