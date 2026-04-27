Як повідомляло ІншеТВ, Україна попередила Ізраїль про наслідки, якщо він вирішить прийняти ще одне судно з краденим українським зерном. Але схоже, перестороги не подіяли.

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував новину про те, що Ізраїль прийняв вже друге судно з українським зерном, яке було украдене Росією на окупованих територіях і заявив, що до МЗС уже викликали ізраїльського посла.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не має їх підривати.

«Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми знову застерігаємо Ізраїль від прийняття краденого зерна та завдання шкоди нашим відносинам.

Дружні українсько-ізраїльські відносини мають потенціал принести користь обом країнам, і незаконна торгівля росії вкраденим українським зерном не повинна їх підривати.

У цьому контексті ми вже офіційно викликали посла Ізраїлю до МЗС України завтра вранці, щоб вручити ноту протесту та вимагати відповідних дій».

Міністр закордонних справ Держави Ізраїль Гідеон Саара у відповідь на заяву глави українського зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги теж опублікував пост в Twitter (нині Х).

Шановний міністре, дипломатичні відносини, особливо між дружніми державами, не ведуться у Twitter чи в медіа. Звинувачення — це не докази. Докази, які підтверджують ці звинувачення, ще не були надані. Ви навіть не подали запит про правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соціальних мереж. Це питання буде перевірене.

Ізраїль — держава, що дотримується верховенства права та має незалежні правоохоронні органи. Усі ізраїльські органи діятимуть відповідно до закону, – написав очільник МЗС Ізраїлю.