Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції, а також вимагає від Ізраїлю інформацію щодо української пшениці, викраденої Росією та імпортованої до Ізраїлю.

Про це пише Haaretz.

Засудження ЄС пролунало після опублікованого в неділю розслідування, яке показало, як зерно, викрадене Росією з окупованих територій України, переправляється до Ізраїлю.

Речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануоні заявив виданню, що Європейський Союз «взяв до уваги повідомлення про те, що судно російського “тіньового флоту”, яке перевозило викрадене українське зерно, було допущене до розвантаження в порту Хайфи в Ізраїлі — попри попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання».

«Ми засуджуємо всі дії, які допомагають фінансувати незаконні воєнні зусилля Росії та обходити санкції ЄС, і залишаємося готовими вживати заходів проти таких дій шляхом внесення до санкційних списків фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, якщо це буде необхідно», — додав Ель Ануоні.

Речник також повідомив, що Європейський Союз разом з Україною звернувся до ізраїльської влади з вимогою надати додаткову інформацію щодо цього питання.

