Минулоріч у Німеччині народилося так мало дітей, як ніколи з 1946 року, і число новонароджених знижується четвертий рік поспіль, пише ЛБ.

За наведеними попередніми даними, у 2025 році народилося близько 654 300 дітей, що на 3,4 відсотка менше, ніж у попередньому році.

У 2025 році кількість смертей становила 1,01 мільйона і перевищила кількість народжень на 352 тисячі, що спричинило найбільший дефіцит народжуваності у післявоєнний період.

Статисти пояснюють, що і так відносно низьке за чисельністю покоління народжених у 1990-х роках часто ухвалює рішення про народження дітей тільки після досягнення віку близько 30 років.

Як і в попередні роки, рівень народжуваності в Німеччині у 2025 році був нерівномірним. Зниження народжуваності було більш вираженим у східних землях Німеччини (мінус 4,5 відсотка), ніж у західних (мінус 3,2 відсотка).

За даними Федерального статистичного відомства, незначне зростання на 0,5 відсотка зафіксовано лише в Гамбурзі. Найбільш різке зниження – в землі Мекленбург-Передня Померанія (мінус 8,4 відсотка).

Як вказує dpa, в інших європейських країнах у 2025 році також народилося менше дітей, зокрема, за попередніми даними – у Франції, Австрії, Італії та Швеції. Натомість, Іспанія, Нідерланди та Фінляндія демонструють ознаки стабілізації, повідомляє Федеральне статистичне відомство.

Як прогнозує відомство, навіть за оптимістичного сценарію, число народжень у Німеччині залишиться нижчим за порівняно високий рівень 2021 року, коли на світ з’явилося приблизно 795 тисяч дітей. Про це свідчать результати прогнозу чисельності населення.

Очікується, що остаточні та детальні результати щодо народжень будуть опубліковані в липні 2026 року. Згідно з даними, структура народжень у Німеччині залишалася стабільною у 2025 році: з усіх народжених дітей 46,6 відсотка були первинцями, 34,8 відсотка – другими дітьми у родині, а 18,6 відсотка – третіми або наступними дітьми в житті матері.