В результаті ураження 26.04.2026 нафтопереробного заводу окупантів у місті Ярославль (рф) підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Окрім того, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20.04.2026 у районі нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї рф.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України.

Як повідомляло Інше ТВ, В Туапсе курортного сезону не буде. Що там відбувається після 2 атак на нафтовий порт (ФОТО)