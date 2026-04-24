У російському приморському і туристичному місті Туапсе після атак ЗСУ – екологічна катастрофа: нафтопродуктами забруднені вода, земля і повітря. Які наслідки чекають на це курортне місто?

У середу в Туапсе пройшов нафтовий дощ – так його описують місцеві жителі. Люди фотографують чорні калюжі з нафтовою плівкою у себе у дворі, автомобілі в чорних крапках і розводах. Такою ж крапчастістю – чи то від нафти, чи то від сажі й попелу в дощовій воді – вкрилися собаки, руки дітей, які гралися на вулиці.

І все це – лише один із наслідків пожежі на нафтовому терміналі в порту, чорний дим від якої закривав у Туапсе небо. Смог доходить навіть до інших міст, зокрема курортів Гарячого Ключа і Сочі.

Пожежа почалася через удари українських безпілотників, які били по порту двічі. 16 квітня загорівся нафтопереробний завод, пожежу вдалося загасити лише через три дні. Тоді ж, 19 квітня, у морі виявили нафтову пляму. А 20 квітня по порту вдарили вдруге, і пожежа розгорілася з новою силою.

Підпис до фото,Так виглядала пожежа в порту Туапсе з космосу 21 квітня

Через пожежу нафтопродукти не лише горять, а й випаровуються, пояснили ВВС екологи. Пари підіймаються на певну висоту, а далі конденсуються, потрапляючи в опади й проливаючись на землю разом зі звичайним дощем.

“Нафта у нас всюди: в кориті, на калюжах, вся вода чорна. Коротше, ми всі олігархи”, – описує місцева жителька, знімаючи власне село.

У калюжах справді помітна чорна плівка: це видно на багатьох фото і відеозаписах.

“Це нафтова пляма, і воно ллється на нас”, – коментує жінка.

У небі також літає попіл, білий на тлі чорного диму, звернули увагу туапсинці.

Токсичний дим і заражена вода

Курортний сезон у Туапсинському районі закінчився, не встигнувши початися, вважає еколог Євген Витишко. І це не остання і далеко не головна проблема. Забруднені одночасно і вода, і повітря, і земля.

“Глобально для мене ця екологічна катастрофа – як усі інші разом узяті [в цьому регіоні], – сказав Витишко ВВС. – За останні 20 років я нічого подібного не бачив”.

“Горіння ємностей, зруйновані трубопроводи, забруднення річки, переміщення самої хмари, що містить нафтопродукти, у напрямку головного Кавказького хребта, чорний дощ з нафтопродуктами – все це призведе до серйозних екологічних наслідків. Тобто це не на рік-два, це на десятиліття”, – додав він.

У відділенні Greenpeace у Центральній і Східній Європі ВВС пояснили, що найсерйознішу проблему зараз становить повітря: “Дим від подібних пожеж міститиме широкий спектр токсичних і кислих газів та шкідливих хімічних парів, найдрібніші краплі масел і завислі частинки сажі, особливо поблизу осередку”.

Вдихати таке шкідливо для здоров’я, особливо літнім людям і дітям, а також людям із хворим серцем і легенями.

“За даними на вечір 21 квітня зафіксовано перевищення у два-три рази допустимих концентрацій бензолу, ксилолу і сажі в повітрі. Це стосується мікрорайонів Грознефть, Сортування і Зоряний, а також частково – Центрального”, – повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

Ці речовини канцерогенні, тобто можуть підвищувати ризик розвитку раку, сказали в Greenpeace.

Влада радить місцевим жителям не відкривати вікна, частіше проводити вологе прибирання приміщень, промивати ніс, очі й горло та не виходити на вулицю, а якщо все ж доводиться – то вдягати маски.

У коментарях оперштабу люди дивувалися, чому в місті не скасовують заняття у школах. “На вулицю не можна, а до школи можна?” – не розуміють місцеві жителі.

До вечора 23 квітня прийшла новина, що освітні заклади все-таки закрили, але не всі, а лише три: школу №3 і дитячі садки №22 і 25. Вони розташовані в районах, прилеглих до морського термінала.

Нафтопродукти тепер циркулюватимуть у природі, припускає Витишко: “Це все випаде [з дощем] і залишиться в ґрунті, а далі буде вимиватися в річку, і по річці Туапсе потраплятиме в море. Тобто, по суті, змінюватиметься екосистема. Можна сказати, що ця річка вже не має рибогосподарського значення: там буде все знищено”.

При цьому голова Туапсинського району Сергій Бойко запевнив, що розлив нафти в річці Туапсе локалізований.

Тварини і пляжі в мазуті

У скандал втрапила прокуратура Туапсе: прокурори на камери саджали платани на тлі диму від пожежі.

“У місті така катастрофа, волонтерів не вистачає, підлітки завали розгрібають, а здорові мужики дерева садять!!!” – обурюються жителі в телеграм-чаті міського каналу.

22 квітня оперативний штаб регіону повідомляв, що пожежу активно гасять: на місці працюють 276 людей і 77 одиниць техніки.

При цьому нафтопродукти викидає і на пляж: пляму поруч із Туапсе виявили 19 квітня. Ймовірно, паливо потрапляє в море з пошкоджених резервуарів у порту.

“Можна прибирати з пляжу, якщо буде політична воля, – сказав ВВС 22 травня еколог Витишко. – Але поки її немає. Я ще 17 квітня [в Туапсе] спостерігав, що якісь збирачі в межах порту збирають нафтопродукти. Але загалом мобілізації людей на порятунок Чорного моря немає. Зараз не до цього: всі зайняті гасінням пожежі як такої, і все”.

І це за наявності нещодавнього досвіду: весь 2025 рік волонтери і МНС прибирали мазут з пляжів Анапи після того, як у Керченській протоці затонули два танкери.

Вчений Володимир Каляєв, який теж волонтерив в Анапі, придумав “сітки Каляєва”: він запропонував розтягувати сітки в прибійній хвилі, щоб забирати нафтопродукти прямо з води, не чекаючи, поки їх викине на берег. Втім, і там проблему так і не вирішили до кінця – танкери досі не дістали з дна Керченської протоки. Анапі дісталося і цієї весни: 11 квітня біля неї виявили нову нафтову пляму розміром близько 117 квадратних кілометрів.

Підпис до фото,Нафтові плями на воді в районі порту помітили 17 квітня

Порівняно з Анапою, в Туапсе ліквідувати розлив ще складніше. Пляжі Туапсе – галькові, а не піщані.

“Пісок за щільністю інший, і мазут усе-таки трохи сорбується на ньому, збирається на поверхні. Великий шар – до кількох сантиметрів мазуту – збирався досить легко”, – згадує Євген Витишко, який активно брав участь у ліквідації торішньої катастрофи.

Справді, тоді в перші дні волонтери збирали шар мазуту з піску просто лопатами. Але через гальку нафтопродукти стікають униз, у землю, а звідти потраплятимуть назад у море, припускає еколог. Отже, прибій знову і знову викидатиме на пляж нафту.

Волонтери знайшлися і в Туапсе: вони вже почали рятувати водоплавних птахів, забруднених нафтою, ділитися порадами, як відмивати собак і котів. Але цього разу домашні тварини постраждали сильніше, ніж в Анапі: там собака міг забруднитися в мазуті лише на пляжі, а в Туапсе через нафтовий дощ усі тварини, які бувають на вулиці, навіть домашні, були вкриті нафтопродуктами. Пити воду з калюж або відкритих поїлок також небезпечно, підкреслює Greenpeace: як для бездомних собак і котів, так і для худоби.

Відповідаючи на запитання ВВС про аграрний ринок, голова аналітичного центру “СовЕкон” Андрій Сизов заявив, що він від екологічної катастрофи не постраждає.

“Припущу, що вплив на сільське господарство мізерний, – сказав Сизов. – Забруднення, ймовірно, локальне, навколо Туапсе”.

У цьому районі немає великих сільгоспугідь і насаджень, але, звісно, є приватні сади й городи. Greenpeace не радить їсти зелень, овочі та фрукти, які побували під нафтовим дощем. “Спроби терміново “накрити” городи плівкою навряд чи будуть ефективними і можуть навіть збільшити ризики для самих людей через перебування в забрудненому повітрі”, – пояснили ВВС в Greenpeace.

Посадку рослин також краще відкласти, тому що забрудненим може бути весь верхній шар ґрунту.

Пожежу все ще не загасили до кінця, хоча її площа скоротилася вдвічі, повідомив 23 квітня голова Туапсинського округу Сергій Бойко. А сьогодні, 24 квітня, місцева влада заявила, що відкритого горіння більше немає.

Із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війська РФ завдали величезної шкоди українській екології. Серед найбільших екологічних ударів по Україні були:

підрив Каховської ГЕС, що призвело до найбільшої екологічної катастрофи України в історії після аварії на Чорнобильській АЕС;

знищення практично усіх нафтових резервуарів України у перші місяці війни;

атака дронами на укриття Чорнобильської АЕС, що загрожує радіаційними викидами;

застосування тисяч ракет на надзвичайно токсичному паливі, що забруднює ґрунти та екологію України. Останній випадок – забруднення ракетним паливом річки Дністер;

мінування величезних територій України внаслідок бойових дій та інше.

Більше про екологічну шкоду Україні від агресії Росії можна прочитати у спеціальному звіті ОБСЄ.