Сьогодні, 27 квітня, під час оформлення ДТП на вулиці Троїцька м.Миколаєва, патрульні виявили, що водійське посвідчення одного з учасників пригоди має ознаки підробки.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції Миколаївської області, під час перевірки за наявними базами даних поліцейські встановили, що водійське посвідчення з такою серією та номером зареєстровано за зовсім іншою особою.

На місце події патрульні викликали слідчих для встановлення всіх обставин справи.

