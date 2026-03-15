Велика Британія розглядає можливість розгортання тисяч автономних систем в Ормузькій протоці у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа посилити безпеку морських шляхів.

Про це пише The Times, передає ua.news.

Лондон планує використовувати дрони—перехоплювачі та спеціалізовані підводні апарати для нейтралізації мінної загрози, яку створює іранський режим.

«Багато країн, особливо ті, на які впливає спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою та безпечною», — написав Дональд Трамп у Truth Social.

Він прямо згадав Британію серед ключових партнерів, чиї енергетичні інтереси опинилися під загрозою через «штучні обмеження» Тегерана.

Заяві президента США передувала серія гострих коментарів, у яких він стверджував, що Штатам «не потрібно», щоб Британія направляла авіаносець у затоку, натякаючи на самодостатність американських сил.

Проте вже через тиждень Вашингтон змінив риторику на користь багатонаціональної коаліції, що змусило британське військове керівництво терміново опрацьовувати варіанти посилення присутності.

Головним інструментом Британії в регіоні може стати Група з експлуатації мін та загроз (MTXG) Королівського флоту, яка вже має досвід використання автономних систем у Перській затоці.

Розглядається можливість залучення підводних дронів типу Remus та Iver4, здатних виявляти загородження без ризику для екіпажів кораблів.

«Наразі ми обговорюємо з нашими союзниками та партнерами низку варіантів забезпечення безпеки судноплавства в регіоні», — повідомив представник Міністерства оборони Великої Британії.

Одним із найбільш перспективних напрямків є розгортання дронів—перехоплювачів повітряного базування, аналогічних тим, що Британія постачає Україні для боротьби з «Шахедами».

Паралельно з підготовкою в затоці есмінець типу 45 HMS Dragon вже вирушив до берегів Кіпру для захисту бази RAF Akrotiri.

Цей крок став відповіддю на нещодавні атаки іранських дронів по британських об’єктах на острові, що підкреслює глобальний характер протистояння з Тегераном.

